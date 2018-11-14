Beylikdüzü Devlet Hastanesinde Dünya Diyabet Farkındalık Günü etkinliği

Etkinlikte Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atilla Yılmaz, 14 Kasım Dünya Diyabet farkındalık günü nedeniyle hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ve görülme sıklığı giderek artan diyabet, her yaş grubundan insanı tehdit ediyor. Değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları diyabeti çağımızın hastalığı haline getiriyor. Diyabetle yaşamak ve diyabete bağlı organ hasarlarını en aza indirebilmek için toplumda farkındalık oluşmasının çok önemli olduğunu dile getiren Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atilla Yılmaz, 14 Kasım Dünya Diyabet Farkındalık Günü nedeniyle hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, "14 Kasım Dünya Diyabet farkındalık günü. Doğru egzersiz, diyet ve eğitimden oluşan üç saç ayağının mükemmel bir şekilde oturtulmasıyla diyabet, kontrol altına alınabiliyor. Egzersiz, diyet ve eğitim doğru bir şekilde yapıldıktan sonra kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz. Eğitim işi , sağlık görevlilerine düşüyor ama egzersiz ve diyet siz değerli halkımıza kalıyor" dedi.

Etkinlikte konuşan Dahiliye Uzmanı Dr. Veysel Sadıkoğlu, diyabet tedavisinin bir ekip işi olduğunu, uygun tedavi ile hastalığın kontrol altına alınabileceğini söyledi. Dahiliye Uzmanı Dr. Nazik Okumuş da sağlıklı yaşam tarzı ve doktor kontrolleri ile diyabetin kontrol altına alınabileceğini anlattı.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe Başhekim Dr. Atilla Yılmaz, Dahiliye Uzmanı Dr. Veysel Sadıkoğlu, Dahiliye Uzmanı Dr. Nazik Okumuş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Tuğba Kutlu, Diyabet Eğitim Hemşiresi Safiye Denizer ve Ebe Hatun Şen'in yanı sıra diyabetli hasta ve yakınları da katıldı.