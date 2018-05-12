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12 Mayıs 2018 10:56

Beylikdüzü, doğum gününde Ahmet Ümit ve Moğollar’ı ağırladı

Beylikdüzü’nün İlçe oluşunun 10’uncu yılı etkinlikleri devam ediyor.

Beylikdüzü, doğum gününde Ahmet Ümit ve Moğollar’ı ağırladı

12 Mayıs 2018 10:56

Yenilenerek Beylikdüzü’nde yeniden hayat bulan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan etkinliklerin ikinci gününde şair ve yazar Ahmet Ümit, imza günü ve Cengiz Özkarabekir moderatörlüğündeki söyleşide sevenleri ile buluştu. Anadolu Pop’un kurucusu Moğollar ise 50’nci sanat yılında Beylikdüzü sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.


Yenilenen ve Beylikdüzü’nün 10’uncu yıl etkinliklerine ev sahipliği yapan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi dopdolu programlarla Beylikdüzü sakinlerine merhaba diyor. 10’uncu Yaş günü dolayısıyla önceki akşam Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimleri konuk eden Beylikdüzü, bu kez Şair Yazar Ahmet Ümit ve bir dönemin efsane gruplardan Moğollar’ı ağırladı. Etkinliklere katılan vatandaşlar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni hınca hınç doldu.



“Nasıl yaşarsan öyle yazarsın”


Cengiz Özkarabekir moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Ahmet Ümit, yazarlık macerasından bahsetti. “Nasıl yaşarsan öyle yazarsın” diyen Ümit, “Ruhen okuduğum okulun mesleğini yapacak bir bünyem yok. Yazarlık ise tamamen tesadüfi ama ben çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. 14 yaşımda devrim yapabileceğime inandım ve yaşadıklarım çok hareketli günler geçirmeme neden oldu. İyi bildiri yazar ve iyi konuşurdum. Polisten kaçarken de polis gibi düşünmeyi öğrendim ve bir süre sonra polisiye yazmaya başladım” şeklinde konuştu.



“Yazarlığın en güzel tarafı öğrenmek”


Gaziantep’te yaptığı bir ziyaret sırasında tarih yazmaya karar verdiğinden bahseden Ahmet Ümit, “Yazmadan önce araştırma yapmam gerekiyordu ve okudukça tarihin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Çünkü araştırdıkça bize anlatılan tarihin yalan olduğunu fark ettim.” diyerek dinleyicilerine okumalarını ve araştırmalarını tavsiye etti ve ekledi “Yazarlığın en güzel kısmı öğrenmek. Her şey tükenir ama bilgi zenginliği çok farklı.” dedi. Usta yazara Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.



Beylikdüzü’nde Moğollar rüzgârı esti


Tüm yaş grubundan katılımcıların dillere destan şarkıları ile beğenisini kazanan efsane grup Moğollar ise Beylikdüzü’nde unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl 50. Sanat yılını kutlayan grup özellikle Cahit Berkay’ın imzasını taşıyan film müzikleri ile izleyicilerden büyük alkış aldı. Grup, “Geri Sar”, “Resimdeki Göz Yaşları”, “Dağlar Dağlar”, “Çaya Kaç Şeker” gibi şarkıları ise izleyicilerle hep bir ağızdan söyledi. Efsane gruba teşekkür ve plaket takdimini Beylikdüzü 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Sanat Danışmanı Erhan Bayladı ile birlikte yaptı.




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