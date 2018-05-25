Beylikdüzü ile Almanya’nın Paderborn şehri kardeş şehir oluyor

Almanya’nın Paderborn Bölge Kaymakam Yardımcısı ve Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel, Almanya Paderborn Şehri Entegrasyon Konseyi Başkanı Recep Alpan ve beraberindeki heyet, Paderborn-Beylikdüzü arasında kardeş şehir olma yolunda ikili ilişkilerin başlaması ve iş ortaklıklarının sağlanması amacıyla Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibini ziyaret etti. TBMM 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Doğan Subaşı ve Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ile Almanya’dan gelen heyeti karşılayan Belediye Başkanı İmamoğlu, Yaşam Vadisi Konuk Evi’nde gerçekleşen görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Uluslararası diyaloğa değer veren bir ilçeyiz. Hem sizin hem bizim kentimizin özelliklerine uygun alanları belirleyip o alanlarda sizinle işbirliği yapabilmeyi çok isteriz" dedi.

Konuk heyete, Beylikdüzü 2030 Vizyonu ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Başkan İmamoğlu, Beylikdüzü’nde yeşil ve akıllı kent hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını vurguladı. Paderborn’un yönetim sistemi hakkında Başkan Ekrem İmamoğlu’na bilgi aktaran Paderborn Kaymakam Yardımcısı Wolfgang Weigel ise Paderborn kentini tanıtan bir sunum yaptı.

"Yönetim anlayışımız, insan ve doğa odaklı"

Beylikdüzü ile Paderborn arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Beylikdüzü Belediyesi olarak geleceğe bakan ve geleceği önemseyen bir yönetim olduklarını, insan ve doğa odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini, 21. yüzyıl belediyeciliğinde özen ve saygı kavramlarına çok önem verdiklerini söyleyen Başkan İmamoğlu, yerel yönetimin en önemli mercilerinden biri olan muhtarlar için Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezleri oluşturduklarını belirterek bu projenin Türkiye’de ilk ve tek Beylikdüzü’nde başlatıldığına dikkat çekti. Başkan İmamoğlu, konuk heyete Afet Bilgi Sistemi (ABİS), Beylikdüzü Hazır Mobil Uygulaması, Yaşam Vadisi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, İnovasyon Merkezi gibi projeler hakkında da bilgiler verdi.

"Uluslararası işbirliği önemli"

Uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Kaymakam Yardımcısı ve Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel ise "Beylikdüzü ve Paderborn arasındaki bağların güçlenmesi adına bu ziyaretin çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum" dedi.

Resim ve Gemi Modelleri Sergisini gezdiler

Ziyaretin sonunda; Bölge Kaymakam Yardımcısı ve Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel, Almanya Paderborn Şehri Entegrasyon Konseyi Başkanı Recep Alpan, Paderborn Belediye Meclisi Üyesi Sigrid Tenge-Erb ve Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu yetkilisi Nizamettin Barutçu’dan oluşan heyete, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nün simgesi kırlangıç işlemeli tabak takdiminde bulundu. Konuk heyet de Başkan İmamoğlu’na Paderborn Kaymakamı ve Belediye Başkanı’nın kendisine gönderdikleri mektupları iletti ve Paderborn’u anlatan kitap ve kravat takdiminde bulundu.

Yaşam Vadisi Konuk Evi’nde gerçekleşen görüşmenin sonunda, konuk heyet, Yaşam Vadisi ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde (BAKSM) incelemelerde bulundu ve Ressam Mustafa Sekban’ın "İçinde Deniz Geçsin" adlı kişisel resim sergisi ile ‘Deniz ve Gemi Sevgisi’ adlı sergiyi gezdi.