Beylikdüzü, karda sokak hayvanlarını unutmadı

Yoğun kar yağışı sebebiyle yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü unutmadı. Özellikle ilçedeki gönüllü vatandaşlarla koordineli çalışan ekipler, hayvanların yemek bulmaya zorlanacağı arazilerde daha sıkı bir çalışma yürüttü ve günlük olarak ilçe geneline toplam 1 ton kuru mama bıraktı.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, karda hayvanların aç ve açıkta kalmaması için bir dizi önlem aldı. Bölgedeki hasta ve bakıma muhtaç olan hayvanları Geçici Hayvan Bakım Evi’nde misafir eden müdürlük, mahallelerde de gönüllü hayvanseverler ile birlikte çalıştı. Özellikle ekipler, Dereağzı ve Sahil Mahalleleri gibi hayvanların yemek bulmakta zorlanacağı kısımları tespit etti. O noktaları da mamasız bırakmadı.

Yoğun kar yağışı boyunca ilçe geneline her gece bin kilogram kuru mama bırakan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, hasta hayvanları müdürlük bünyesindeki bakım ve rehabilitasyon merkezine getirerek müdahale etti. Saha incelemelerine devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hayvan yaşamına büyük önem verdiklerini ve onları korumada tüm vatandaşların sorumluluğu olduğunu kaydetti.