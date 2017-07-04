Beylikdüzü klasik konserleri başladı

Bir hafta sürecek olan etkinliğin ilk gününde; Aykut Çınar, Şenol Talınlı ve Ayhan Uştuk’tan oluşan 3 Tenor Grubu, performanslarıyla Beylikdüzü sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi, bu seneki konsepti klasik müzik ve dansın birlikteliği olan "3.Beylikdüzü Klasik Günlerini ’Ay Işığı Şarkıları’ ile Yaşam Vadisi’nde başlattı. Bir hafta sürecek olan etkinliklerin ilk gününde; Aykut Çınar, Şenol Talınlı ve Ayhan Uştuk’tan oluşan 3 Tenor Grubu sahne aldı. Piyanoda ise Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşlik ettiği akşamda Beylikdüzü sakinleri sanat dolu bir akşam yaşadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, gazeteci yazar Hıncal Uluç ile birlikte etkinliğe katılarak, Beylikdüzü sakinleriyle birlikte konseri dinledi. Sanatçıların sahne performansları karşısında keyifli bir akşam geçiren Başkan İmamoğlu ve Hıncal Uluç, zaman zaman söylenen şarkılara da eşlik etti. Gecenin sonunda ise Başkan İmamoğlu, gazeteci yazar Hıncal Uluç ile birlikte sanatçılara plaket takdim ederek, çiçek sundu.

"İstanbul’un nefes borularını açıyoruz, damarlarını genişletiyoruz"

Konser sonrası konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu anda çimenlerin üstü klasik müzik dinleyenlerle dolu. Burası, 250 bin metrekarelik bir park. 1 milyon 100 bin metrekare olacak, tamamı. 8 kilometre uzunluğunda, denizden sahile kadar. Dolayısıyla İstanbul’un nefes borularını açıyoruz, damarlarını genişletiyoruz. Beylikdüzü Klasikte, aynı Eylül ayındaki caz günlerimiz gibi , 30 Ağustostaki sevgi-barış günlerimiz gibi, İstanbul’un sanat damarlarını genişletiyoruz. Beylikdüzü’nün böyle bir özelliği olacak. Bir hafta boyunca klasik müziğe doyacaksınız. Beylikdüzü’nün sloganı; daima mutlu daima özgür. Mutluluk, özgürlük olmazsa adalet olmaz. Dolayısıyla biz burada adaletinde temsilcisi bir yer olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.