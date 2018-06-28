Beylikdüzü Klasik’e sayılı günler kaldı

Yaşam Vadisi’nde gerçekleşecek Beylikdüzü Klasik, seyircisine büyülü bir atmosfer sunacak.

Beylikdüzü Belediyesi, yine unutulmayacak tattaki müzikal seçkiyi Beylikdüzü Klasik izleyicileriyle buluşturacak.

İstanbul’un en büyük kent parkı olmaya aday Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirilecek konserler, 16 Temmuz’da Tanini Trio’nun ‘İstanbul Gibi’ adlı konseri ile başlayacak. Ülkemizi pek çok defa yurt dışında temsil eden; geçmişle bugün, makamsal müzikle klasik müzik arasında köprüler kuran üç önemli müzisyenden Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke’den kurulu Tanini Trio’ya; bu konserde genç kuşağın dikkat çeken vokallerinden Seran Bilgi eşlik edecek.

Beylikdüzü Belediyesi için bestelediler

18 Temmuz’da klasik müziğin önemli bir dalı olan lied/şarkı repertuarının en önemli temsilcilerinden İstanbulied ‘Bir Şarkıdır İstanbul’ konseri gerçekleştirilecek. Yine genç bestecilerden Tolga Taviş tarafından Beylikdüzü Belediyesi için bestelenen dört İstanbul şarkısı da ilk defa seslendirilecek. İstanbul şarkılarına, anlattığı birbirinden ilginç İstanbul hikayeleri ile değerli yazar Sunay Akın da eşlik edecek.

İlçenin gurur günü

19 Temmuz aynı zamanda bir gurur günü olacak. Beylikdüzü’nün kendi yetiştirdiği müzisyenler sahnede izleyicisi ile buluşacak. ‘Küçük Bir Gece Müziği’ konseri ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası dinleyicilere klasik repertuarın en güzel örneklerini sunacak.

Gala konseri unutulmaz olacak

Beylikdüzü Klasik, 21 Temmuz akşamı ‘İstanbul’u Dinliyorum’ adlı Gala konserle son bulacak. Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Orkestra İstanbul, Beylikdüzülüleri geçmişten günümüze müzikal bir İstanbul gezintisine çıkaracak. Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a yayılacak billur sesiyle Dilek Türkan ve İzmir Opera Balesi sanatçısı Bas Tevfik Rodos’un solist olarak katıldığı konserde izleyiciler aynı zamanda Oğuzhan Balcı tarafından Beylikdüzü Belediyesi için bestelenen ‘İstanbul’da Bir Gezinti”nin de ilk seslendirilişine tanık olacaklar.