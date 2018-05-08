Türkiye’ye örnek olan bir proje niteliğindeki Muhtarlık ve Çözüm Merkezlerinin 7’ncisi Büyükşehir Mahallesi’nde yoğun bir katılımla açıldı. Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Barış Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi Muhtarlık binalarının da bu ay içerisinde hizmete başlayacağının müjdesini verdi.

Yerel yönetimin en önemli basamaklarından olan muhtarlarla iletişim içerisinde olmayı amaçlayan Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezleri projesi her mahallede hayata geçiyor. 7’ncisi Büyükşehir Mahallesi’nde açılan Mahallemiz Büyükşehir Muhtarlık ve Çözüm Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılışa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, ilçede muhtarları, aynı gün kardeş belediye protokolü imzalanan Romanya’nın Köstence Vilayetine bağlı Mangalia Belediye Başkanı Cristian Radu ile beraberindeki heyet, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve meclis üyeleri de katıldı.

Barış Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi Muhtarlık binaları açılıyor

Türkiye’ye örnek olan Muhtarlı ve Çözüm Merkezi projesi ile vatandaşa en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Huzurun teminatı yerel yönetimlerdir ve biz bunun bilinci ile çalışıyoruz. Bu anlamda Demokrasinin en küçük birimi olan muhtarlara verilen bu emek çok kıymetli. Geçmişten günümüze emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan İmamoğlu ayrıca,Barış Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi Muhtarlık binalarının bu ay açılacağını ve Sahil Mahallesi’nin de revizyon çalışmalarının ardından en kısa sürede açılacağının müjdesini verdi.

“Beylikdüzü Kaymakamı olmaktan gurur duyuyorum”

Büyükşehir Mahallesi Muhtarı Fatma Tolga ise “Bizler devletin mahalledeki en küçük birimiyiz. Her derdi önce biz duyar ve ilgili kurumlara iletip takip ederiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu nedenle kurumlarla omuz omuza olmalıyız. O nedenle bu proje vatandaşa hizmet açısında çok kıymetli ve yükümüzü de hafifletiyor” dedi.

Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ise “Güzel haberlerle dolu bu günde Beylikdüzü kaymakamı olmaktan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İdare bir bütündür ve vatandaşa hizmet önceliktir. Bu güzel hizmetler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sadece bir yapı iyileştirmesi değil, halkla belediye arasındaki iletişimi güçlendirilmesini esas alarak projelendirilen ve yeşille bütünleşen Mahalle Evleri’nin 7. örneği olan Mahallemiz Büyükşehir’in açılışını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Mangalia Belediye Başkanı Cristian Raduve Büyükşehir Mahallesi Muhtarı Fatma Tolga ile birlikte yaptı.