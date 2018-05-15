Beylikdüzü Ramazan’a hazır

Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi Sahnesi’nde gerçekleştireceği etkinlikler, vatandaşlara keyifli ve huzurlu bir Ramazan ortamı sunacak.

Beylikdüzü sakinleri, Ramazan’da daha da huzurlu olacak. Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi Sahnesi’nde ilk kez geçen sene gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri, bu yıl da vatandaşlara dini sohbetlerden, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunlarından tutun da sanat ve halk müziği konserlerine kadar anlamlı bir içerik sunacak. Sunay Akın ve Tuna Kiremitçi de sevenleri ile buluşacak. Etkinlikler, 16 Mayıs Çarşamba günü Saat 20.30 itibarı ile Yaşam Vadisi’nde başlayacak. 19 Mayıs’ta Müzisyen Kalben, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için özel bir konser verecek. Ayrıca 10 Haziran Pazar on binlerce vatandaş, Kadir Gecesi için Hayırlı İftar Sofrası’nda bir araya gelecek. Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi Sahnesi’nde gerçekleştireceği etkinlikler, vatandaşlara keyifli ve huzurlu bir Ramazan ortamı sunacak. İlk etkinlik 16 Mayıs Çarşamba günü, Saat 20.30’da Trio TSM konseri, Saat 21.00’da “Evsiz Kedi” isimli Çocuk Tiyatro oyunu, 21.30’da ise Beylikdüzü Musiki Derneği Konseri ile başlıyor.

10 Haziran’da Kadir Gecesi hayırlı iftar sofrası kurulacak

Ramazan’da iki önemli gün için binlerce vatandaş bir arada olacak.19 Mayıs Cumartesi, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Müzisyen Kalben, özel bir konser verecek. 10 Haziran Pazar günü ise Adnan Kahveci Mahallesi, Beylik Pazarı alanında Kadir Gecesi 5.Geleneksel Hayırlı İftar Sofrası’nda on binlerce kişi aynı sofrada buluşup bereketi paylaşacak.

Açık havada bir ay boyunca çocuk tiyatrosu

Bir ay boyunca Yaşam Vadisi’nde devam edecek etkinlikler kapsamında Trio TSM Konseri ile Ramazan akşamları daha da renklenecek. Hemen ardından “Sessizlik Ormanı, Kabus Rüyaya Karşı, Bir Kalem Aranıyor, Karanlık ve Aydınlık, Ayşe ile Zeytin, Tilkinin Maceraları, Dört Mevsim, Şekerlerimiz Nerede, Sevimli Müzisyenler” adlı Çocuk Tiyatro oyunları, sevimli minikler için hem eğitici hem de eğlendirici bir ortam sunacak.

Paul Dwyer, bu yıl da sahnede

Geçen seneden Yaşam Vadisi Sahnesi’nde görmeye alışık olunan ve çok sevilen sanatçı Paul Dwyer, bu yıl da sahnede müzikseverlerle buluşacak. Yanında da Çiğdem Taştan, Mümin Sarıkaya, Evrencan Gündüz, Ahmet Koç, Grup Gündoğarken, Eda Baba gibi usta sanatçılar ve çeşitli müzik grupları olacak. Dini sohbetlerin yapılacağı ayda merak edilen hususlar, ilahiyat hocaları tarafından aydınlatılacak. Yetişkin tiyatro oyunları ve eğlenceli orta oyunları ile keyiflenecek Ramazan akşamları, böylelikle geleneksel öğelerle süslenmiş olacak. Beylikdüzü Kültür Sanat Derneği ise Erhan Bayladı Müzik Topluluğu eşliğinde harika bir konser verecek.

Sunay Akın ve Tuna Kiremitçi, sevenleriyle buluşacak

29 Mayıs Salı akşamı saat 21.30’da, ilçe sakinlerinin kendisini ağırlamaktan çok hoşnut olduğu isimler Sunay Akın; 3 Haziran Pazar günü ise Şair Tuna Kiremitçi, Yaşam Vadisi Sahnesi’nde sevenleri ile bir araya gelecek. Kendilerini yörelerinin kültür bekçileri olarak adlandırılan Karadenizli Müzik Grubu Koliva da 27 Mayıs Pazar, 21.30’da sahnede olacak. Sanatçılar Ersan Erdura ve Bigen Bengü; 28 Mayıs Pazartesi, eski parçaların tüm naifliği ile nostaljik bir rüzgar estirecek. Ayrıca sanatçılar Ekin Uzunlar, Aynur Güneş- Ceylan Kaya ikilisi, Berfin Gürsoy, Tarkan Öngen Beylikdüzülülere konserleri ile güzel akşamlar yaşatacak.