Beylikdüzü Romanya’nın Mangalia kenti ile kardeş oldu

Ulusal ve uluslararası boyutta “Kardeş Şehir”ler edinmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, en son Romanya’nın Köstence Vilayetine bağlı Mangalia kenti ile Kardeş Şehir Protokolü imzaladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan imza törenine heyeti ile katılan Mangalia Belediye Başkanı Cristian Radu, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 kent adına uzun yıllar devam edecek bir ilişkiye imza attıklarını dile getirerek, “Dilerim bu protokol yıllar boyu sürsün.” dedi.

“Dünya demokrasisi açısından çok kıymetli”

Türkiye ile bağların güçlendirilmesinde fayda gördükleri ülkeleri araştırma halinde olduklarını, bu konuda Romanya’da Mangalia kentini yakından incelediklerini, kenti ziyaret ettiklerini ve bölgenin tarihsel bağ da kurulabilmesi sebebiyle dikkatlerini çektiklerini belirten Başkan İmamoğlu, “Romanya ve Kardeş belediye kavramı Dünya demokrasisi açısından çok kıymetli. İlişkilerin kuvvetli hale gelmesi noktasında yerel yönetimlerle kurulan bağ çok gerekli. Mangalia da sürdürülebilir bir yerel yönetim bağı hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa’nın en eski camilerinden biri de yine bu kentte yer alıyor. Protokolümüz Beylikdüzü ve Mangalia’ya hayırlı olsun.” diye konuştu.

“Projeler kalıcı olacak”

Mangalia Belediye Başkanı Radu ise iki şehir için gelecek açısından çok önemli bir protokol imzalandığını söyleyerek, kültürel ve tarihsel olarak benzer noktalarda birleştiklerini vurguladı. Radu, “Biz geçiciyiz ancak bu protokol kardeşlik eğitim, sağlık, kurulacak bağ ve iletişim basamakları adına çok önemli. İlerideki projelerin kalıcı olacağına inanıyorum.” dedi. Mangalia Belediye Başkanı ve heyetine Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni gezdiren İmamoğlu, merkezin sanat ve eğitim bölümlerini keyifle tanıttı. İmamoğlu, heyeti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu bir kez daha ifade etti.