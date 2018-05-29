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29 Mayıs 2018 12:03

Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü Türkiye şampiyonu oldu

Didim’de düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda, Beylikdüzü Belediyesi’nin lojistik desteği ile Beylikdüzü ilçesini temsil eden Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu TUR 306 Taha Şaşmaz, RSONE sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu.

Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü Türkiye şampiyonu oldu

29 Mayıs 2018 12:03


Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü, ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Didim Altınkum’da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda Beylikdüzü Belediyesi’nin lojistik desteği ile Beylikdüzü ilçesini temsil eden Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu TUR 306 Taha Şaşmaz, RSONE sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu. Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü Başkanı Ebru Şenocak ise büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Bu spor dalına desteklerini esirgemeyen belediye yönetimine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.


2018 Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan 21-26 Mayıs 2018 Türkiye Şampiyonası, Didim, Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. Didim-Altın Kum; rüzgarla adeta dans eden sporcuların heyecanına tanık oldu. Spor Toto ve Didim Belediyesi’nin destekleri ile Didim Altınkum’da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda Techo293, RSX, RSONE sınıflarında toplam 100 sporcu mücadele etti.




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