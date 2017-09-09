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09 Eylül 2017 19:37

Beylikdüzü Sahaf Festivali’nin konuğu Murat Menteş oldu

Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Festivali’nde "Romandan Uyarlanmış Hayat" adlı söyleşi gerçekleşti.

Beylikdüzü Sahaf Festivali’nin konuğu Murat Menteş oldu

09 Eylül 2017 19:37


4. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaflar Festivali’ne kitapseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında her akşam ünlü kitap yazarları sevenleriyle bir araya gelerek, kitap ve sahaflar tarihi hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. Festivalin 10’uncu gününde Pelin Batu ve Ümit Nar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Romandan Uyarlanmış Hayat" adlı söyleşide Türk şair ve roman yazarı Murat Menteş, "Roman nedir, romanı nasıl tanımlayabilir ve neden roman okumalıyız"’ konuları hakkında bilgiler verdi. Söyleşi sonunda Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Karataş, Murat Menteş’e çiçek takdim etti.




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