Beylikdüzü, Sarıkamış şehitlerini andı

Beylikdüzü Belediyesi ve Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu vatan toprakları uğruna şehit düşen Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı’nda buluştu. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii önünde helva dağıtımı ile başlayan program, Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi önündeki temsili yürüyüş ile devam etti. Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı ise Aşık Veysel Sahnesi’nde yapılan gösterilerle gerçekleşti. Programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, belediye başkanları, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Gürsel İlgüz; şehitleri anarak, bu özel anma programında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sarıkamış tarihi anlatan Prof. Dr. Bingür Sönmez ise etkili bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sönmez, Sarıkamış şehitlerinin sembolünün kardelenler olduğunu söyleyerek, Sarıkamış’ta çok çetin koşullardan geçildiğini, Enver Paşa’nın esir kalmaktan zorla kurtulduğunu, savaşın 15 gün 15 gece sürdüğünü ve Mehmetçiklerin donarak hayatını yitirdiğini ifade etti. Sönmez, "118 bin kişilik ordudan sadece 8 bin kişi geri dönebilmişti" dedi.

Sönmez, Sarıkamış Harekâtı’nda, 1’inci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşen kara çatışmalarında; büyük bir hezimete uğrandığını belirtti. Program kapsamında Sanatçı Recep Ergül ve Doç. Dr. Armağan Elçi, şehitlerin ruhu için Sarıkamış türküleri söyledi.

Tarihi süreci sahiplenmenin bizi biz yapan değerlerden olduğuna vurgu yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Hatasıyla, eksiğiyle, kahramanlıklarıyla o tarih bizim tarihimiz. Vatan kavramı çok geniş bir kavramdır. Dünyanın her neresinde olursa olsun o vatan duygusu ile soydaşlarımızın acısını ya da mutlu anlarını paylaşmayı vazife ediniriz. Bu bilinçle ilelebet sürecek bir birlikteliğimiz olacak. Çanakkale ve Sarıkamış bunun bir simgesidir. Oralarda koyun koyuna yatan atalarımız var. Bu güzel vatanı bize emanet ettiler. Umarım kıymetini bilen bir millet oluruz. Güçlü bir millet olmalıyız. Güç; akıldan, bilimden ve üretmekten geçer. Sarıkamış bu topraklarda yaşadığımız çok acı bir olay, umut ederiz ki bir daha böyle günler yaşamayız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum." şeklinde konuştu. Program, Plaket ve Çiçek takdimi ile sona erdi.