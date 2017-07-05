Beylikdüzülü kadınlar Müzikal gösterili ‘Beş Çayında’ buluştu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu sene klasik müzik ve dansın birlikteliği konseptiyle organize edilen 3’üncü Beylikdüzü Klasik Günleri, Yaşam Vadisinde kadınlara özel düzenlenen ‘Klasik Beş Çayı’ müzikal gösterisiyle devam etti. Sanat Yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle’nin üstlendiği etkinliğin açılışında Piyanist Duygu İnandık Mozart, Beethoven gibi büyük bestecilerin eserlerinden örnekler sundu. Duygu İnandık’ın piyano resitalinde sahne alan Aslı Kıyıcı ve Çağdaş Koçak operalar seslendirerek, oyunlar oynaması vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında sahne alarak müzikal gösteri sunan sanatçılar, zaman zaman vatandaşlara müzikle ilgili terimler ve ünlü bestecilerin bilinmeyen yönleri hakkında bilgiler aktardı. Müzikal resitalin sunulduğu etkinlikte sanatseverler hem bilgi hemde müzikle dolu unutulmaz bir gece yaşadı.

Beylikdüzü için bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade eden Havva Atik, “Herkes için çok güzel bir fırsat, ben yolun karşı tarafında oturuyorum. Ben yürüyerek geldim ve çok mutluyum. Gençliğim konserlerle geçti ve Beylikdüzü için bulunmaz bir fırsat. Biz Nişantaşı’na Şişli tarafından sanat olarak biraz uzağız. Ben çok memnum tebrik ediyorum” dedi.

Beylikdüzü Belediyesinin etkinliklerini sürekli takip ettiğini dile getiren Mana Sezgin, “Bu müzik ziyafetini 3 senedir takip ediyorum. Ayağımıza gelen bu müzik ziyafetinden çok memnunuz ve mümkün olduğunca kaçırmamaya çalışıyorum. Çalışan bir insan olarak bile erkenden gelip buradaki ziyafeti izlemek istedim. Beylikdüzü’nde ikamet eden herkesin potansiyel olarak bu konuyla ilgilendiğini düşünüyorum. Oldukça güzel ve eğlenceli günler yaşıyoruz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesinin bu sene 3’üncüsünü düzenlediği Beylikdüzü Klasik Günleri 5 Temmuz günü sadece çocuklara özel düzenlenecek ‘Sihirli Saklambaç’ müzikli oyun gösterisiyle devam edecek.