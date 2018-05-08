Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 13:57

Beylikdüzülü özel sporculardan büyük başarı

Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Gazi Üniversitesi’nin işbirliğiyle Ankara’da düzenlenen Gazi Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları’na katılan Beylikdüzülü özel sporcular, büyük bir başarı elde ettiler.

Beylikdüzülü özel sporculardan büyük başarı

08 Mayıs 2018 13:57

Atletizm, masa tenisi ve karma basketbol branşlarında 160 sporcu ve 35 kurumun katıldığı yarışmalara, Beylikdüzü Belediyesi adına katılan özel sporcular, üç branşta, toplamda 8 altın, 4 bronz ve 2 gümüş madalya kazandılar.


Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 160 özel sporcunun atletizm, masa tenisi ve karma basketbol branşlarında yarıştığı Gazi Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları’na üç branşta 18 sporcu ile katılan Beylikdüzü Belediyesi, toplamda 8 altın, 4 bronz ve 2 gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyatlarda partner sporcularla birlikte başarılı bir performans sergileyerek gün sonunda madalya kazanmanın sevincini yaşayan Beylikdüzülü özel sporcular, anne babaları ve antrenörleri ile birlikte spor dolu, keyifli bir gün geçirdiler. Etkinliğe katılanlar ise özel çocukların başarma azimlerine tanıklık ettiler.


“Birlikte Yarışıp Kazanmanın Mutluluğunu Yaşadılar”


Özel sporcuların bölge oyunlarında yakaladığı başarıdan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, “Bu tür organizasyonlar, özel çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek, onların fizik kondisyonları ile motor becerileri ve yeteneklerini geliştirmek adına büyük önem taşıyor. Sağlık İşleri ve Spor İşleri Müdürlüklerimizin işbirliği ile yetenekli oldukları branşlarda 1 yıl boyunca eğitim alan ve Gazi Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları’na katılan çocuklarımız, yaşıtlarıyla kaynaşıp birlikte yarışıp yine beraberce kazanmanın mutluluğunu yaşadılar; kendilerine fırsat verildiği takdirde neler başarabileceklerini gösterdiler.” açıklamasında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç