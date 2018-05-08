Beylikdüzülü özel sporculardan büyük başarı

Atletizm, masa tenisi ve karma basketbol branşlarında 160 sporcu ve 35 kurumun katıldığı yarışmalara, Beylikdüzü Belediyesi adına katılan özel sporcular, üç branşta, toplamda 8 altın, 4 bronz ve 2 gümüş madalya kazandılar.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 160 özel sporcunun atletizm, masa tenisi ve karma basketbol branşlarında yarıştığı Gazi Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları’na üç branşta 18 sporcu ile katılan Beylikdüzü Belediyesi, toplamda 8 altın, 4 bronz ve 2 gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyatlarda partner sporcularla birlikte başarılı bir performans sergileyerek gün sonunda madalya kazanmanın sevincini yaşayan Beylikdüzülü özel sporcular, anne babaları ve antrenörleri ile birlikte spor dolu, keyifli bir gün geçirdiler. Etkinliğe katılanlar ise özel çocukların başarma azimlerine tanıklık ettiler.

“Birlikte Yarışıp Kazanmanın Mutluluğunu Yaşadılar”

Özel sporcuların bölge oyunlarında yakaladığı başarıdan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, “Bu tür organizasyonlar, özel çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek, onların fizik kondisyonları ile motor becerileri ve yeteneklerini geliştirmek adına büyük önem taşıyor. Sağlık İşleri ve Spor İşleri Müdürlüklerimizin işbirliği ile yetenekli oldukları branşlarda 1 yıl boyunca eğitim alan ve Gazi Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları’na katılan çocuklarımız, yaşıtlarıyla kaynaşıp birlikte yarışıp yine beraberce kazanmanın mutluluğunu yaşadılar; kendilerine fırsat verildiği takdirde neler başarabileceklerini gösterdiler.” açıklamasında bulundu.