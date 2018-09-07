Beylikdüzülüler, Manuş Baba ile coştu

Üyepazarcı ve Okyay, Türkiye’de polisiye romanın gelişimini izleyicilerle paylaştı.Bu yılki teması “Eğitim” olan Çardak Altı Sohbetleri ise Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa’yı ağırladı. Günün sonunda ‘Dönersen Islık Çal’ albümüyle müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Manuş Baba Beylikdüzü’ne coşku dolu anlar yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dopdolu konuları ve birbirinden değerli konuklarıyla İstanbullular’a festival havası yaşatmaya devam ediyor. Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen Sahaf Festivali’nin dün akşamki konukları Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay oldu. Söyleşide, kitapseverlere Türkiye’de polisiye romanın tarihsel gelişimi hakkında bilgiler veren Üyepazarcı ve Okyay, keyifle okunan polisiye romanların edebi değerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Söyleşinin sonunda, Beylikdüzü Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, konuklara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen ve bu yıl ki teması “Eğitim” olan, alanında uzman konukların katıldığı Çardak Altı Sohbetleri’nin konukları ise Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa’ydı. Moderatörlüğünü Yekta Kopan’ın üstlendiği söyleşide, konuklar, eğitim sisteminin sorunları ve bu sorunların nasıl aşılabileceği konusundaki fikirlerini, izleyicilerle paylaştılar. Asıl başarının 21.yüzyıl becerilerine sahip, vicdanlı, toplumsal sorunlara duyarlı, empati sahibi çocuklar yetiştirmek olduğuna dikkat çeken konuklar, “Eğitimde en doğru model hangisi, ideal model var mı?” sorusuna da yanıt aradılar.

“Okulu hayatla ilişkilendirmeliyiz”

“Eğitimde en doğru model hangisi” konusunun tartışıldığı söyleşide, eğitim modellerinin kültürel yapıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken, eğitimde yaşamla bağ kurmak ve empatinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Acar Baltaş, “Günümüzde okulda anlatılanların dünya ile ilgisi yok. Eğitim ile ilgili sorunlarımızın çözümü, okul ile hayatı birleştirmekten geçiyor” dedi.

“Sorun, hepimizin sorunu”

Söyleşide, dinleyicilere, “Biz eğitimi ne için istiyoruz?” sorusunu soran Deniz Bayramoğlu, “Nasıl bireyler istiyoruz? Bu soruya doğru yanıt vermeliyiz. Adalet duygusu gelişmemiş, empatiden yoksun bir çocuğa ne kadar iyi eğitim verirsek verelim başarılı olamayız” dedi. Eğitim sistemindeki sorunun toplumdaki tüm paydaşların sorunu olduğuna da dikkat çeken Bayramoğlu,“Bu sorunu çözmek uzmanların işi değil, hepimizin işi taşın altına elimizi hep birlikte koymalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, tüm eğitim sistemlerinin geçmişe yönelik olduğu eleştirisini yapan Gazeteci Emin Çapa, “Eğitim sistemimize yön verenlerin çocuklarımızın kariyer yapacağı dünyayı hayal etmelerine olanak yok” dedi. Bireysel düşüncelerle, siyasi düşüncelerle geleceğin inşa edilemeyeceğine de dikkat çeken Çapa, sözlerini “Ülkemizi, çocuklarımızı seviyorsak gerçeği görmemiz lazım. Akıl ve bilimin noksanlığı yıkım getirir. Aynaya bakın, dürüst olun ve aklın, bilimin yolunda gidin” diyerek noktaladı. Söyleşinin sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuklara plaket takdiminde bulundu.

Şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Manuş Baba konseri öncesinde, Başkan İmamoğlu, Barış ve Sevgi Sahnesi’nde, 2018-2019 Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Beylikdüzü’nü temsil edecek sporcu ve teknik heyeti vatandaşlarla buluşturdu. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda saatler 21:15’i gösterdiğinde ise Türk Pop müziğinin sevilen şarkıcılarından Manuş Baba sahne aldı. Sanatçının seslendirdiği ‘Yalan, Dönersen Islık Çal, Eteği Belinde, Haberin Var mı’ gibi şarkılara hep birlikte eşlik eden dinleyiciler, muhteşem bir gece yaşadılar. Manuş Baba’ya plaket ve çiçek takdiminde bulunan İmamoğlu, kendisini Beylikdüzü’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.