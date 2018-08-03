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03 Ağustos 2018 16:05

Beylikdüzü’nde “20’nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası” gerçekleştirildi

Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen “ 20’nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası”na 17 ülkeden 194 yüzücü katıldı.

Beylikdüzü’nde “20’nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası” gerçekleştirildi

03 Ağustos 2018 16:05


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, “20’nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası Beylikdüzü Marina’da gerçekleştirildi. Yarışmaya 17 ülkeden 194 yarışmacı katılarak kulaç attı. Yarışlar, suüstü, monopalet, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışları ve açık su yarışları disiplinlerinde yapıldı.


Yarışlarla ilgili konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç.Dr. Şahin Özen,“ 4 gün havuz yarışları tamamladı. 4 gün Beylikdüzü Olimpik Havuzu’nda yarışları icra ediyorduk. Gayet başarılı bir turnuvaydı. Organizasyon açısından başarılı bir turnuva. Sporcumuz Mehmet Emin havuz’da 3 altın madalya aldı. İnşallah burada da ondan tekrar bir altın madalya almayı ümit ediyoruz. Bizim için milli takımımız adına hem ülkemiz adına oldukça başarılı bir organizasyon. Bugüne kadar en yüksek sayıda madalya aldığımız bir şampiyona. Tabii ki paletli yüzmeye gerçekten ülkemizde çok önem verdiğimiz ve diğer spor branşlarının da temelini oluşturan bir spor branşı. O yüzden böyle alt yapıdan genç yetenekli sporcunun çıkması adına çok mutluyuz” dedi.




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