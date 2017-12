Beylikdüzü’nde 3 Aralık Engelliler Günü’nde farkındalık programı

Maç öncesinde yapılan etkinliklerde engelli vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, renkli anlar yaşandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı ile İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı gösteri maçı yaptı. Tuncay Soyak Spor Salonunda yapılan gösteri maçına, Beylikdüzü Belediye Başkan vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi çalışanları, ilçedeki engelli vatandaşlar ve aileleri ve sporcular katıldı.

Programda engelli bireyler 3 aylık dans eğitiminin ardından hazırladıkları dans sunumunuda yaptı. Yaklaşık yüzlerce engelli birey ailelerinin izlediği gösteri sonrası, kurulan sirkte çocuklar gönüllerince eğlendi. Balon dağıtılan ve yüzlerini çeşitli renklerde boyayarak sirk eğlencelerine katılan çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Gösteriler sonrası başlayan gösteri maçı ise renkli görüntüler oluşturdu. Gösteri maçını Galatasaray Tekerlekli Basketbol takımı kazandı.

“Engelliler meselesi bugünün değil 365 günün meselesidir”

Programa ilişkin bilgiler veren Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, “ Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bunun için bu konuda farkındalık oluşturmak adına engelli kardeşlerimize engelli olduklarını fark ettirmeden yaşayabilmelerini anlatabilmek için bir bizi etkinlik hazırlandı. Engelli olmak insanın kendi elinde olan bir şey değil hepimiz her an bir engelli olabilecek potansiyeldeyiz. Engelli vatandaşlara engelli olduklarını fark ettirmeden yaşatmamız önemli. Gittiği yolda tekerlekli sandalye ile kaldırıma nasıl çıkacak? Kaldırıma çıkış rampası, okuluna gittiği zaman okuldaki rampası, üst katlara çıkacaksa asansörü gibi onların yapılması çok önemli. Biz bu konuda üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz ve buradan dile getiriyorum engelli olup da bu sıkıntıları yaşan vatandaşlarımız varsa gelsinler bizler her daim yardıma hazırız. Engelliler günü sadece bugünün meselesi değil, bunu 365 gün boyunca aynı şekilde düşünerek hareket etmemiz lazım. Engellileri engelli olarak görüp çözüm üretmemiz lazım” dedi.

“ Engellileri dışarıya çıkararak spora yönlendirmek gerekiyor”

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Oyuncusu Mustafa Korkmaz ise, “ Bütün engellilerin engelliler gününü kutluyorum. Bizler buraya bütün engellilere örnek olmak üzere geldik, güzel bir maç oynamak için geldik. Engellileri kendi başına bırakmamak gerekiyor, ev ya da kapalı alanlarda bırakmak yerine dışarıya çıkararak spora yönlendirmek gerekiyor. Bu onlara kendi öz güvenlerini kazandırmak açısından da önemli oluyor” şeklinde konuştu.