Beylikdüzü'nde 7. Geleneksel Gaziantep Kültür Sanat Şenliği başladı

Geleneksel Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği başladı.

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği işbirliği ile organize edilen Beylikdüzü 7. Geleneksel Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği başladı. Gaziantep'e özgü lezzetler ile kültürel ögelerin vatandaşlarla buluştuğu etkinliğin açılışı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Şenlikte doyasıya eğlenen vatandaşlar, tiyatro ve halk oyununun yanı sıra ünlü sanatçı Aydilge'nin konseriyle renkli dakikalar yaşadı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, Gaziantep'in yemekleri ile dünyada az rastlanan bir şehir olduğunu belirterek, “Tüm lezzetleri ile beraber, Gaziantep'i Beylikdüzü'nde 7. defadır misafir ediyoruz. Bu yüzden onurluyuz. Gerçekten keyif ile ağırlıyoruz. Bunu Gaziantep hak ediyor. Belki yüzlerce çeşit tatları var. Burada bütün İstanbul gelip birçok lezzeti bir arada görebilir. Bütün Gaziantep lezzetlerini burada toplama şansımız yok elbette ama büyük bir kısmı burada var. Baklavası var, kebabı var, birçok şeyi var. Bu yüzden bütün İstanbul, Gaziantep yiyeceklerini en lezzetli, en hijyenik ve en ucuz haliyle Beylikdüzü'nde bulacaklardır. Dolayısıyla bütün İstanbul'u Beylikdüzü'ndeki Gaziantep yemek şölenine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.