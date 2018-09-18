Beylikdüzü'nde 7. Geleneksel Gaziantep Kültür Sanat şenliği başlıyor

Geleneksel Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği, Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği işbirliği ile 19-23 Eylül tarihleri arasında, Büyükşehir Mahallesi Eski Beylik Pazarı alanında yapılacak. Gaziantep'e özgü lezzetler ile kültürel ögelerin vatandaşlarla buluşacağı etkinliğin açılış töreni 19 Eylül Çarşamba günü, saat 18:30'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek.

Beylikdüzü 7'inci Geleneksel Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği 19 Eylül'de, Büyükşehir Mahallesi Eski Beylik Pazarı alanında başlıyor. 23 Eylül'e kadar devam edecek etkinliğin açılış töreni 19 Eylül Çarşamba günü, saat 18:30'da Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek. Etkinlikte, Gaziantep yöresinin birbirinden özel lezzetleri ve yörenin kendine özgü kültürü Beylikdüzü halkıyla buluşacak; tiyatro ve halk oyunu gösterileri ile konserler coşku dolu anlara sahne olacak.

Şenlik Programı Dopdolu

7. Geleneksel Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği; tiyatro oyunlarından yarışmalara, halk oyunu gösterilerinden konserlere uzanan geniş bir yelpazede dopdolu bir programla Beylikdüzülüler ile buluşacak. Etkinlik alanında bulunan Barak Çadırı'nda her gün, 12:00-22:00 arasında her saat başı Barak Türküleri etkinliğinin yapılacağı şenlikte; 19 Eylül akşamı Faruk Lök, 20 Eylül akşamı Aydilge, 21 Eylül akşamı Mehmet Demir, 22 Eylül akşamı Aynur Güneş sahne alacak. Şenliğin finali ise 23 Eylül Pazar günü İhsan Güvenç konseriyle yapılacak. Geleneksel hale gelen Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği'nin bu yıl da renkli görüntülere sahne olacağını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gaziantep mutfağı ile kültürünü yansıtan şenliğe, tüm İstanbullular'ı bekliyoruz.” dedi.