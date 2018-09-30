Beylikdüzü'nde 7'den 70'e herkes caz müziğiyle buluştu

Beylikdüzü 3'üncü Caz Festivali'nde cazın duayenleri sahne aldı. Caz severleri buluşturan festivalde 7'den 70'e bütün vatandaşlar müziğin tadını çıkardı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Caz Festivali'nin 4'üncü gününde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde cazın duayen isimleri sahne aldı. Caz gitaristi Neşet Ruacan ve nefesiyle ustalaşmış Şenova Ülker'e solistliğindeki iki ustaya davulda Deniz Dündar, kontrbasta Anıl Deniz eşlik etti. Vokalde ise Nardis Caz Vokal Yarışması'nda aldığı birincilikle Finlandiya'da Türkiye'yi temsil eden genç yorumcu Cansu Aslan eşlik etti. Bu unutulmaz geceye 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi.

“Her geçen yıl çıtayı bir üste taşıyoruz”

Geçmiş festivaller hakkında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, “Bu sene 3'üncüsünü düzenlediğimiz, bir yandan da geleneksel hale getirdiğimiz Caz Şenliği'ni yaşıyoruz. Her geçen yıl çıtayı bir üste taşıyoruz. 3 yıldır ilgi artıyor. Yaşam Vadisi'nde düzenlediğimiz Klasik Gecelerimizin Beylikdüzü'ne ayrı bir değer kattığını düşünüyorum. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda birçok sanatçımızı ağırladık. Sahaf Festivalleri'nin 2'ncisini yaptık. O da Beylikdüzü'ne değer kattı. Aynı zamanda geleneksel hale getirdiğimiz Çardak Altı Sohbetleri'nde önemli edebiyatçılarımızı ve sanatçılarımızı burada ağırladık” diye konuştu.