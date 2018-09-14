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Beylikdüzü'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Aslı Ç.

Beylikdüzü'nde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Aslı Ç. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.



Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta dün gerçekleşen olayda silahlı bir kişi, aracının önünü kestiği Aslı Ç. 'ye silahlı saldırıda bulunmuştu. Lüks aracında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Aslı Ç.'den acı haber geldi. Kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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