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11 Ağustos 2018 01:52

Beylikdüzü’nde balıkçı teknesi battı

Beylikdüzü’nde 6 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenden battı.

Beylikdüzü’nde balıkçı teknesi battı

11 Ağustos 2018 01:52

Teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı, bir kişi ise aranıyor.


Olay akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden balıkçı teknesi denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi. Teknenin batmaya başladığını gören vatandaşlar durumu hemen Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Teknede bulunan 5 kişi yat limanından hareket eden bir bot tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan bir kişi de denizde kayboldu. Kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Denizdeki aramalara helikopter de destek verdi. Kaybolan kişinin bulunması için aramalar sürüyor.




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