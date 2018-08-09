Yaklaşan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi, birçok ilçede olduğu gibi Beylikdüzü genelinde bulunan okullarda da bakım ve tadilat çalışması devam ediyor. İddiaya göre, Beylikdüzü Beledyesi tarafından yapılan okul tadilat ve tamir çalışmaları Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talimatı ile durduruldu. Konu ile ilgili CHP’li milletvekili Özgür Karabat ve beraberindekiler Beylikdüzü’nde bulunan bir okulun önünde basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Karabat, Beylikdüzü Belediyesi’nin okullarla ilgili birçok alanda çalışmalar yaptığına işaret ederek, okullardaki çalışmaların durdurulmasının söz konusu çalışmaları yapan işçileri de mağdur ettiğini söyledi.

Karabat yaptığı açıklamada, “Bu konuyu 3’üncü bölge milletvekili olarak sizlerin milletvekiliniz olarak gündeme getireceğiz. TBMM’deki basın açıklamamız ile soru önergelerimiz ile gündeme getirerek takipçisi olacağı sonuçları da sizlerle paylaşacağız. Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi onlarca okula girmiş ve güzelleştirme faaliyeti tam başlamış iken ilçe milli eğitim müdürünün okul müdürlerine verdiği talimat ile belediye ekiplerinin okulları terk etmesi tadilatı bakımı ve onarımı yarıda bırakıp gitmesi istenmiştir. Durduk yerde Beylikdüzü Belediyesi okulları daha konforlu hale getirmesin diye bir istek olabilir mi? 4 yıldır yapılan şey neden dursun. Ama durduruluyor” dedi.