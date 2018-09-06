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06 Eylül 2018 08:13

Beylikdüzü’nde fabrikada yangın

Beylikdüzü’nde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Beylikdüzü’nde fabrikada yangın

06 Eylül 2018 08:13

Yangına bir çok itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Yangın, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden birçok itfaiye ekipleri daha sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken gökyüzünü dumanlar kapladı.




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