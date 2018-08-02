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02 Ağustos 2018 15:00

Beylikdüzü’nde feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Beylikdüzü’nde servis minibüsü ile hususi aracın karıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Beylikdüzü’nde feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

02 Ağustos 2018 15:00

Kazada servis minibüsünün çarptığı araç metrelerce ileriye savruldu. Kazaya karışan sürücü ise uzun süre şok yaşadı.


Kaza, saat 14.15 sıralarında Eğitim Vadisi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.’nin yönetimindeki 34 HS 4520 plakalı servisi minibüsü kavşağa doğru yokuş aşağıya gelirken, kavşağın diğer yönünden gelen G.B. isimli sürücünün kullandığı 34 NL 0639 plakalı araca sert bir şekilde çaparak yol ortasına savurdu. Kazanın etkisi ile hususi oto içerisinde bulunan G.B.’nin kızı E.B. ağır yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından ekipler çağrıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen E.B. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırdı.


Bu sırada E.B.’nin annesi G.B. uzun süre kazanın şokunu atlamadı.


Polis olayla ilgili çalışması devam ediyor.




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