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19 Haziran 2018 12:21

Beylikdüzü’nde felçli ve hasta hayvanlar için tedavi imkânı

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki ormanlık alanda dört bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

Beylikdüzü’nde felçli ve hasta hayvanlar için tedavi imkânı

19 Haziran 2018 12:21

Yaşam hakkının sadece insanlar için değil hayvanlar için de oldukça önemli olduğunun bilincinde olan Beylikdüzü Belediyesi, hayvan haklarına saygılı bir belediyecilik zihniyeti içinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.


Geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki ormanlık alanda dört bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümü ardından incelemeler devam ediyor. Yaşanan bu talihsiz olayın büyük üzüntüye neden olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, hayvanları koruyan ve sahip çıkan Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, öncelikli hedeflerinin sokakta yaşayan ve bakıma muhtaç olan hayvanlara daha donanımlı bir barınma imkânı sunarak ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti.



Felçli ve hasta hayvanlar için tedavi imkânı


Hayvanlar için oldukça konforlu rehabilitasyon merkezlerinden; kedi evlerine, hayvan bakım ünitelerinden; sahiplendirilme işlemlerine kadar birçok alanda hizmet verdiklerinin altını çizen Tunçel, “Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak ayrıca ilçemizde bulunan felçli ve tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımız için de kurduğumuz çok kapsamlı ünitelerimiz mevcut” şeklinde konuştu.



400 hayvan sahiplendirildi


Hayvan haklarını koruyan ve sahip çıkan bir kurum olarak öne çıkan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2017 yılından bugüne 2 bin 350 sokak hayvanını tedavi ederek 400 hayvanın sahiplendirilmesini sağladı. Ayrıca 2 bin 290 hayvanın kuduz aşısı yapılarak bin 780 tanesinin de kısırlaştırma işlemi yapıldı.




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