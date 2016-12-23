Beylikdüzü’nde gürültü kirliliğine önlem

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, gürültünün ölçümünü sağlayan cihazla gelen şikayet ve taleplere yönelik çözümler geliştirerek, gürültüyü engelleyici önlemler alacak.

Site, iş yerleri ve birçok farklı kurumdan gelen jeneratör, hidrafor gibi mekanik aletlerin gürültülerini ölçerek ilçedeki gürültü kirliliğini en aza indirmeyi amaçlayan Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü elemanları, bu konuda eğitim aldı. Adı A2 Tipi Mühendislik Akustiği olan eğitimde şehir gürültü ölçümü cihazının özellikleri ve etkin şekilde nasıl kullanılacağı anlatıldı. Gelen şikayet ve talepler noktasında ilçe halkının daha huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri adına gürültüye çözümler geliştirecek olan Belediye, ihtiyacı olan yapılara yalıtım ve susturucu gibi uygulamalar yapılması gerektiğini raporlayacak.

Değişen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bu yeni düzenleme sayesinde konutlarda kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme gibi her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı gibi ekipmanları kullanma, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları, mahalle aralarında ve meskenlerde yapılan düğün, asker uğurlamaları ve benzeri kutlamalar, evcil hayvan besleme ile bina içinde yapılacak tadilat nedeniyle oluşan gürültü tespit edilebilecek.