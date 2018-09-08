Beylikdüzü’nde Haluk Levent rüzgarı

Beylikdüzü’nde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5’incisi gerçekleşen Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Çardak Altı Sohbetleri düzenlendi. Eğitim ve kadının eğitimdeki yeri gibi önemli toplumsal konuların ele alındığı sohbette katılımcılar önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Levent sevenleriyle şarkılarını söyledi

Öte yandan Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Beylikdüzü dışından da pek çok vatandaşın katıldığı konser alanı doldu taştı. Dillerden düşmeyen birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent’in ülke için değerli bir sanatçı olduğunu ifade ederek çiçek takdim etti.