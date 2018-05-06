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06 Mayıs 2018 09:24

Beylikdüzü’nde Hıdırellez coşkusu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri renkli görüntüler oluşturdu.

Beylikdüzü’nde Hıdırellez coşkusu

06 Mayıs 2018 09:24

Yüzlerce vatandaşın katıldığı şenlikle baharın müjdecisi Hıdırellez coşkuyla kutlandı.


Baharın müjdecisi Hıdırellez Şenliği Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Şenlik öncesi Gürpınar Atatürk Parkı’nın açılışı yapıldı. Açılışı yapılan parkın kurdelesini Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kesti. Daha sonrasında vatandaşlar Çınarlı Kahvesi’nin bulunduğu meydana yürüdü. Yürüyüşün başında bulunan Başkan İmamoğlu, Gürpınar geleneği olan evlerin kapısına gidip ev sakinlerinden tepsi tepsi börekler aldı. Hıdrellez Şenliği, daha sonrasında Çınarlı Kahve’nin bulunduğu meydanda gerçekleşti. Meydanda halk oyunları oynandı. Yine meydanda yakılan ateşten Başkan İmamoğlu da atladı. Renkli ve neşe dolu anlara ev sahipliği eden Beylikdüzü’nde şenliğe katılım yoğundu.



“Açık alanlar üretirseniz çocuklarınız, gençler daha özgür olurlar”


Meydanların öneminden bahseden ve Atatürk Parkı’nın büyütülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şehirler artık yaşanmak açısından zorlaşan bir kurgu. Şehirleri daha yaşanabilir kılmak, daha keyifli anlarını daha da arttırmak adına mekanlar da çok önemli. Şu an bulunduğumuz Atatürk alanımız çok daha ferah, çevresiyle uyumlu, nefes alınan ve aldıran bir ortama kavuştu. İnşallah devamı var. Hemen yanı başımızdaki karakol binasının taşınmasıyla beraber ki umuyorum bazı sıkıntılı günlerden sonra şu an projesi emniyet genel müdürlüğünde onayda. Onaylanır onaylanmaz inşasına başlayacağız. Karakolu, hemen yukarıdaki lisenin yanına taşıyacağız. Karakolun olduğu yerde de bu gördüğünüz meydan daha da büyüyecek ve orada yine otoparkıyla ve meydan kurgusuyla Gürpınar’a hizmet edecek. Meydanlar insanların buluşma yeri. İnsanlar buluşursa fikirlerini daha kolay beyan ederler. Açık alanlar üretirseniz çocuklarınız, gençler daha özgür olurlar. Daha özgün olurlar” ifadelerini kullandı.




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