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Beylikdüzü'nde, imam hatip liseliler, Peygamber Efendimiz'i anlattı

Beylikdüzü’nde Mevlid-i Nebi Haftası programı çerçevesinde, Emin Yükseloğlu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İhlas Koleji salonunda bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Beylikdüzü'nde Mevlid-i Nebi Haftası programı çerçevesinde, Emin Yükseloğlu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İhlas Koleji salonunda bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallalahü vesselam) dünyaya gelişlerinin 1447'nci yıl dönümü nedeniyle İhlas Koleji'nde, Emin Yükseloğlu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından bir program düzenlendi. Düzenlenen programda, Kuran'ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yanı sıra sahnede bir de efendimizi anlatan tiyatro gösterimi yapıldı. İmam Hatipli öğrencilerin yaptıkları etkinliğe çok sayıda protokol üyesi ve velileri de katıldı. Öğrencilerin etkinliği büyük beğeni topladı.

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