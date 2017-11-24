Beylikdüzü’nde kadın dayanışma merkezi kuruluyor

Psiko-sosyal destek hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikolojik danışmanlık, telefonla danışmanlık ve ekonomik desteklere yönlendirme gibi hizmetler verecek olan Kadın Dayanışma Merkezi, Beylikdüzülü kadınlara eşit ve adil bir hizmet anlayışı sunacak.

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde tam da anlamına yakışır bir oluşumla adını duyuruyor. Bünyesinde Kadın Dayanışma Merkezi adında bir merkez kurmaya hazırlanan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bölgedeki kadın ve çocukları hedefliyor. İstatistiki verilere bakıldığında Türkiye’de şiddete uğramış kadınların yüzde 89’unun hiçbir kuruma başvurmadığı ortaya çıkıyor. Beylikdüzü Belediyesi de bu sonucu bertaraf etmek ve ilçede yaşayan şiddet gören ya da görmüş kadınlara yol gösterici olabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı bir birim olarak en kısa sürede kurulacak olan Kadın Dayanışma Merkezi, danışanlarına psiko-sosyal destek hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikolojik danışmanlık, telefonla danışmanlık, güvenlik planının hazırlanması ve ekonomik desteklere yönlendirme gibi hizmetler verecek. Şiddetten uzaklaşmak isteyen ancak nereye başvuracağını bilmeyen kadınlarda farkındalık oluşturmayı hedefleyen merkez, danışanlarına herhangi bir yargılama ve ayrımcılık yapmadan, çözüme odaklandıkları eşitlikçi ve adil bir sistem geliştiriyor. Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larla işbirliği içinde olduklarını belirten Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, bu merkez ile ilçede yaşayan kadınların haklarını daha doğru bir biçimde aramaya cesaret kazanacaklarını vurguladı. Merkezden hizmet almak isteyen kadınlar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.