Beylikdüzü'nde kilometrelerce uzanan Cumhuriyet konvoyu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beylikdüzü'nde on binlerce kişinin katıldığı Cumhuriyet konvoyuyla kutladı. Yürüyüşün ardından Şevval Sam, düzenlediği konserle ilçe halkına eşsiz bir gece yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı kutlamaları kapsamında motor tutkunları, bisikletli vatandaşlar Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren spor okulları ve öğrencileri, ilçe sakinleriyle birlikte kilometrelerce uzanan Cumhuriyet konvoyu oluşturuldu. 7'den 70'e her yaştan ve her kesimden vatandaşın katılımıyla gerçekleşen kortej Beylik Pazarı'nda başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser organizasyonu ile devam etti. Ünlü sanatçı Sevval Sam, söylediği şarkılarla vatandaşları coşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda verilen konserde ünlü sanatçı Şevval Sam meydanı dolduran onbinlerce ilçe sakinini şarkılarıyla mest etti.

“Cumhuriyete layık bireyler olmaya çalışıyoruz"

Beylik Pazarında başlayan korteje katılan Başkan Ekrem İmamoğlu, ”Cumhuriyetimiz 100. Yılına doğru ilerliyor bizim de sorumluklarımız artarak devam ediyor. Cumhuriyet kolay kurulmadı kolay kazanılmadı bu topraklarımız bunun bilincinde davranmalıyız. Bu akşam burada Cumhuriyetine sahip çıkan yüz binlerce insan olacak. Bu inanılmaz bir keyif ve bizi çok mutlu ediyor. Biz bayramları coşkuyla ve sorumluluğunu bilerek kutluyoruz. Başarmamız gereken çok şey var. Atatürk ve silah arkadaşlarına emanet ettikleri Cumhuriyete layık bireyler olmaya çalışıyoruz. İşimiz çok zor ama biz Türk milletiyiz. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.

Şevval Sam Beylikdüzü'nü salladı

Türk müziğinin başarılı yorumcusu Şevval Sam, hayranlarının karşısına çıktı. Vatandaşların ilgi odağı olan ve sevgi gösterileriyle karşılanan Şevval Sam, söylediği şarkı ve türküleri seslendirerek hayranlarını coşturdu. Şevval Sam ‘İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle İstanbulluları adeta mest oldu. Onbinlerce ilçe sakini, Sam'ın şarkı ve türkülerine eşlik etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk müziğinin başarılı yorumcusu ünlü sanatçı Şevval Sam'a plaket takdim etti.