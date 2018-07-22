Beylikdüzü’nde Klasik Müzik Günlerine muhteşem gala

Konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverler orkestranın seslendirdiği eserlerle unutulmaz bir gece yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Beylikdüzü Klasik Müzik Günlerinin ‘İstanbul’u Dinliyorum’ isimli galası Yaşam Vadisinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Galada sahne alan besteci ve şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki orkestra klasik müzik severleri geçmişten günümüze müzikal dinletiyle gezintiye çıkarttı. Galada sanatçılar Dilek Türkan ve Tevfik Rodos orkestra eşliğinde birbirinden güzel eserleri seslendirerek Beylikdüzü halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Bu çağdaşlık, güzellik, Avrupa bile imrenecek”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Klasik Müzik Günlerinin galasına katılarak vatandaşlarla birlikte klasik müziğin keyfini çıkarttı. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Başkan İmamoğlu, “Müziğin en güzel notalarıyla bütün İstanbul’u, bütün Türkiye’yi selamlıyoruz. Türkiye’nin en güzel klasik müzik festivalini yapıyoruz. Bu sene 4’üncüsünü yaptık, inşallah nicelerini yapacağız. Bu güzel Yaşam Vadisinden klasik müzik tınılarıyla Türk müziğiyle klasik müziğinin evrensel notalarının birleşmesini keyifle izledik. Olağanüstü bir gece, hem Beylikdüzü Hem İstanbul halkına buraya gelip eşlik ettikleri için selam olsun diyorum. Çağdaşlık, güzellik, Avrupa bile imrenecek, oradan bile konuklar ağırlayacağız” dedi.

“Burada çok Avrupai bir atmosfer var”

Galada sahne alan orkestranın şefi Oğuzhan Balcı ise, “Beylikdüzü Klasik 4’üncüsü düzenlenen festivalin bu akşamki konseri için çalışmalar yaptık. Burada çok Avrupai bir atmosfer var onu söylemeliyim. Özellikle bizim camiamızın sürekli televizyonlarda gördüğü bahar konserlerinin, insanların harika ortamlarda rahat bir şekilde oturup müzik dinlediği konserlerin bir tanesini İstanbul’da ilçe belediyesi gerçekleştiriyor. Ben bu açıdan çok memnun oldum” diye konuştu.

“Buraların dolu olduğunu görünce içimde bir sevinç oluştu”

Galada Oğuzhan Balcı orkestrası eşliğinde sahne alan sanatçı Tevfik Rodos ise, “Konserlerin bence en güzel örneği işin popülerliğine kaçmadan klasik ve caz gibi çok ekstrem dallarda yapılan bu konserler inanılmaz seyirci topluyor. Daha önceki konserlere de geldim. Buraların dolu olduğunu görünce içimde bir sevinç oluştu. Demek ki böyle konserleri biz halka verdiğimiz zaman inanılmaz tepkilerde alabiliyoruz. O yüzden işin ucuzuna kaçmadan layıkıyla böyle konserler yaptıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.