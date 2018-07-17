Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı

Tanini Trio grubuna ise ünlü solist Seran Bilgin eşlik etti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Tanini Trio grubu konseriyle Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde başladı. Klasik müzik konserinde Tanini Trio grubuna ise ünlü solist Seran Bilgin eşlik etti. Doğu-Batı müziğiyle köprü kurulan konsere ünlü solist Seran Bilgin’in de katılmasıyla alandaki coşku ikiye katlandı. Seran Bilgin ile birlikte grup İstanbul temalı şarkılarını vatandaşlar için seslendirdi. 7’den 70’e bir çok vatandaşın katıldığı konserde Seran Bilgin kulakların pasını sildi.

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri programı hakkında konuşan ünlü solist Seran Bilgin, “Ben ilk kez geliyorum. Daha önceki ilk üçü kaçırdığıma çok pişman oldum. Bundan sonra takipçisiyim. Hatta önümüzdeki günlerdeki konserlerini de takip edeceğim. Programda benim sevdiğim, takip ettiğim dostlarım varmış. Bu akşam Tanini Trio’ya solist olarak konuk olacağım. Uzun süredir takip ettiğim, çok sevdiğim, kıymetli müzisyenlerden oluşan bir topluluktu. Bu akşam onlarla “İstanbul gibi” temalı konserimizin İstanbul temalı şarkılarını seslendireceğim. Şimdi onları dinliyorum. Benim söyleyeceğim şarkılar içerisinde “Biz Çamlıca’nın üç gülüyüz”, “Fındık kurdu”, “Mazi kalbimde bir yaradır” bunları söylemiş olayım, kalanları sürpriz olarak kalsın” diye konuştu.

18, 19 ve 21 Temmuz’da farklı isimlerin sahne alacağı Klasik Müzik Günleri, 21 Temmuz akşamı Gala konseriyle sona erecek.