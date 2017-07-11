Beylikdüzü’nde trafiğin düzeni için bir dizi çalışma yapılıyor

Özellikle ilçedeki okullara bisiklet yolu ve saha çizimleri yapılıyor.

Beylikdüzü’nde yol asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. Asfalt çalışmaları biten yollara trafik şerit işaretleri çiziliyor. Trafik akışına yardımcı olmak, vatandaşı bilgilendirmek için ilçedeki yollara ok, sembol, tehlike uyarı işaretleri ve yol şeritleri çiziliyor. Bu uygulamalar sayesine daha güvenli bir trafik ortamı sunan Beylikdüzü Belediyesi, olası kazaların da önüne geçmeyi hedefliyor. İlçe genelindeki çalışmalarla sürücüler, gerekli hız ve yol işaret çizgileriyle gidecekleri yere daha güvenli ulaşıyorlar. Ayrıca İlçe genelindeki okullara da bisiklet yolu ve saha çizimleri yapılıyor. 2017 yılında ise 74 kilometre yol trafik yol çizgisi, 480 adet yaya geçidi de boyanarak ilçeye kazandırılacak.

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Süleyman Gevezoğlu, seyir halindeki araçların hızını ölçen uygulamalar yaptıklarını, tabelalarla yönlendirmeleriyle sürücüleri uyardıklarını belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam eden Gevezoğlu, trafik ışıkları ile beraber trafiğin akışkanlık katsayını arttırıyoruz, karmaşayı engelliyoruz. Sürücü, okul önlerinde 20 kilometre hızla gidebileceğini görüyor, kavşağa geldiğinde 30 kilometre ile gitmesi gerektiğini biliyor. Park yerlerini daha net şekilde anlıyor” şeklinde konuştu.