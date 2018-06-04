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04 Haziran 2018 09:52

Beylikdüzü’nde Tuna Kiremitçi şarkıları yankılandı

Ünlü müzisyen ve şair Tuna Kiremitçi, Beylikdüzülü vatandaşlar için Yaşam Vadisi’nde sahne aldı.

Beylikdüzü’nde Tuna Kiremitçi şarkıları yankılandı

04 Haziran 2018 09:52

Kiremitçi’ye ilgi yoğun olurken, sanatçının söylediği şarkılara konsere katılanlar hep bir ağızdan eşlik etti.


Beylikdüzü Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü müzisyen ve şair Tuna Kiremitçi Beylikdüzü’ne konuk oldu. Sevilen şarkılarını Yaşam Vadisi’nde Beylikdüzülüler için seslendiren Tuna Kiremitçi vatandaşlardan büyük alkış topladı. Yoğun ilginin bulunduğu konserde vatandaşlar çimlere oturup müzik şölenini keyifle dinledi. Kiremitçi’nin çıkış albümünden seslendirdiği şarkılarına vatandaşlar eşlik etti. Konser sonunda Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Tuna Kiremitçi’ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.




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