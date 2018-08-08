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08 Ağustos 2018 15:11

Beylikdüzü’nde ücretsiz kanser taraması başladı

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğu bilinciyle hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçede kanser taraması başlattı.

Beylikdüzü’nde ücretsiz kanser taraması başladı

08 Ağustos 2018 15:11

Beylik Pazarı Otopark Alanı’nda bulunan Mobil Tarama Aracı’nda verilen kanser taraması hizmetinden tüm vatandaşlar, 17 Ağustos’a kadar, hafta içi her gün, 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanabilecekler.


Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kanser taraması başlattı. Vatandaşlar, Beylik Pazarı Otopark Alanı’nda bulunan mobil tarama aracında; “meme kanseri (mamografi), rahim ağzı kanseri (smear) ve gaitada gizli kan (GGK)” testlerini ücretsiz olarak yaptırabilecekler.Hafta içi her gün, 09.00-16.00 saatleri arasında verilen kanser tarama hizmeti, 17 Ağustos’a kadar sürecek. Ayrıca, 12 Ağustos Pazar günü de vatandaşlar, tarama hizmetinden 10.00-17.00 arasında yararlanabilecekler.



Hoşgöz, vatandaşları kanser taraması yaptırmaya davet etti


Beylik Pazarı Otopark Alanı’nda bulunan Mobil Kanser Tarama Aracı’nı ziyaret eden Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, kanserden kurtulmanın en önemli şartının hastalığın erken evrede ortaya çıkarılması olduğuna dikkat çekip “Kanserde, erken teşhis hayat kurtarır.” diyerek tüm vatandaşları kanser taraması yaptırmaya davet etti.


Erken teşhis için vatandaşların hizmetine sunulan Mobil Tarama Aracı’nda; 40-69 yaş arasındaki tüm kadınlara meme kanseri taraması, 30-65 yaş arasındaki tüm kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkekler için de bağırsak kanseri taraması yapılıyor. Mobil tarama aracında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı uzman personeller tarafından testleri yapılan vatandaşlar, test sonuçlarını, 1 ila 3 hafta içerisinde aile hekimlerinden alabiliyorlar. Vatandaşlar ayrıca, kendilerine verilen barkod numarası aracılığıyla test sonucunu Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden de online olarak öğrenebiliyorlar. Beylikdüzü Belediyesi’nin İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği kanser taramaları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 09 39 numaralı hattan Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ulaşabilirler.




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