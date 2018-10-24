Beylikdüzü'nde ücretsiz tiyatro ve sinema sezonu açıldı

Beylicium AVM'de bulunan Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ve Sinemaları'nda, birbirinden sürükleyici filmler ve eğitici çocuk oyunları izleyicilerle buluşuyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ücretsiz tiyatro ve sinema gösterimlerine yeni sezonda da devam ediyor.Dolu dolu bir programla perdelerini açan Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ve Sinemaları, birbirinden güzel oyun ve filmleri seyirciyle buluşturuyor.

Hem Çocuklara Hem Yetişkinlere Hitap Ediyor

Tiyatro ve sinemanın en güzel örneklerini vatandaşlarla ücretsiz olarak buluşturan Beylikdüzü Belediye Sinemaları'nda ekim ayında yetişkin sinemaseverler “Dev Avcısı Jack, Harry Potter Sırlar Odası” filmlerini; çocuklarsa ‘Robinson Ailesi ve Winnie The Pooh' adlı filmleri izleyebilirler. Çocuklar için eğitici ve eğlenceli tiyatro oyunlarının sahnelendiği Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu'nda ise “Sevimli Dev” isimli oyun, minik tiyatroseverlerle buluşacak.

Beylicium AVM'nin 2'inci katında yer alan Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyunlar ile 4'üncü katında yer alan Belediye Sinemaları'nda gösterilecek filmlerin ücretsiz biletleri AVM'nin 3.katındaki gişeden temin edilebilir. Vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz tiyatro ve sinema gösterimleriyle ilgili detaylı bilgiye ise 444 09 39 numaralı hattı arayarak ulaşabilirler.