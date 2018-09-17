Beylikdüzü'nde yetişkin spor kurslarına başvurular başlıyor

Beylikdüzü'nde yaşayan tüm vatandaşların sporla iç içe bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesinin açtığı Yetişkin Spor Kurslarına başvurular, 18 Eylül'de başlıyor. 16 yaş ve üstü kadın ile erkeklerin katılabileceği kurslarda, vatandaşlar 3 farklı branşta, ücretsiz spor yapma imkanına kavuşacak.

Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşları sağlıklı bir yaşama, harekete ve spora teşvik etmek amacıyla Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yetişkin Spor Kurslarına başvurular başlıyor. 18 Eylül'de başlayan kurs başvuruları, 27 Eylül'e kadar sürecek. Aerobik, pilates ve fitness olmak üzere 3 farklı branşta düzenlenecek Yetişkin Spor Kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını; Beylicium AVM 2. katta bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Kavaklı Kapalı Spor Kompleksi'nde yaptırabilecek. 1 Ekim 2018'de kapılarını Beylikdüzü'ndeki sporseverlere açacak olan Yetişkin Spor Kursları, 27 Aralık 2018'e kadar sürecek.

Beylikdüzü'nde sağlığa ve spora katkı yapmaya devam eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Yetişkin Spor Kurslarına vatandaşlar, beylikduzu.istanbul internet sitesi üzerinden online kayıt da yaptırabilecek. Online kayıtlar, 18 Eylül Salı günü, saat 09.00'da açılacak. 27 Eylül'e kadar online olarak ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların 22/27 Eylül tarihleri arasında en yakın kayıt merkezlerine giderek kayıtlarını onaylatmaları gerekiyor. Vatandaşlar, detaylı bilgi için 444 09 39 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayıp 7946 no'lu dahili hattına bağlanarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.