Beylikdüzü’nde Ziynet Sali rüzgarı esti

Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen konserde sahne alan Ziynet Sali, en sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, şarkılara hep birlikte eşlik ederken, Ziynet Sali sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, söyleşilerle ve konserlerle devam ediyor. Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen Sahaf Söyleşileri’nin dün akşamki konukları Galip Dursun, Işın Beril Tetik ve Demokan Atasoy’du. Konuklar, vampir kelimesinin etimolojisinden, korku edebiyatında vampir ögesinin kullanımına kadar uzanan geniş bir yelpazede keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen ve bu yılki teması “Eğitim” olan Çardak Altı Sohbetleri’nin konuğu ise ünlü tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu oldu. Poyrazoğlu “Sanatta Eğitim, Eğitimde Başarıya Giden Yol Nereden Geçiyor” konusundaki fikirlerini, tiyatral bir anlatımla izleyicilerle paylaştı.

Poyrazoğlu: “Öğrenmeyi, yaşam biçimine dönüştür”

“Sanatta Eğitim, Eğitimde Başarıya Giden Yol Nereden Geçiyor” konulu söyleşide, Shakespeare’in Hamlet adlı oyunundan ‘Olmak Ya da Olmamak, İşte Bütün Mesele Bu’ tiradını okuyan Ali Poyrazoğlu, “Var olmak mı, sahip olup yok olmak mı? Karar vermen lazım. Var olacaksan eğer, sesini yükseltmeyi, direnmeyi, yeniden öğrenmeyi, kendine yeniden başlamayı, ömür boyu kendini baştan eğitmeyi de bir yaşam biçimine dönüştüreceksin” dedi.

"Usta olduğunu hissettiğinde çıraklığa geri dön"

Eğitimin sırrının öğretilenleri özümseyip uygulamak, birbirimizden öğrenebilmek, öğrenilen bilgiyle de yaşamı ve kendini yeniden kurgulayabilmeyi öğrenebilmek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, “Doğru dürüst okuyan, okuduğunun altındakini de okuyabilen, kendilerini eğitebilen, kendi ustalıklarını yaratan insanlar, doğru dürüst eğitim istiyorlarsa o noktaya geldikleri anda geriye dönecekler, Usta olduğunu hissettiğin anda, çıraklığa geri döneceksin. Bilgini, görgünü, öğrendiğini yeniden gözden geçireceksin, Yeni baştan, bildiklerinin ışığında kendini eğiteceksin” şeklinde konuştu.

"Eğitimin sırrını keşfetmenizi diliyorum"

Poyrazoğlu, “Bize verilen ham bilgiyi, kendi beynimizin süzgecinden geçirip kullanılabilir bilgiye dönüştürmeyi öğrenirsek eğitimin en büyük sırrını keşfetmiş oluruz. Dilerim, o sırrı keşfeder, birbirinizden öğrenirsiniz ve kendinizden muhteşem eğitimciler çıkarırsınız. Dilerim, içinizdeki ışık, hiçbir zaman sönmez” diyerek sözlerini noktaladı. Söyleşinin sonunda, Beylikdüzü Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ömer Şatır ve Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Ali Poyrazoğlu’na plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Ziynet Sali unutulmaz bir gece yaşattı

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda, saatler 21.15’i gösterdiğinde ise sevilen şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı ve vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerin sanatçının seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik ettiği muhteşem konserin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ile birlikte, sanatçıya, plaket ve çiçek takdiminde bulundu.