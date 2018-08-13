Beylikdüzü’ndeki çocuklar erken bayram sevinci yaşadı

Yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet dağıtımı yapan Müdürlük yetkilileri, aileleri evlerinde ziyaret ederek, çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği, çocuklara bayramlık kıyafet hediyeleri sahiplerine ulaştı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, sosyal inceleme sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları erken bayram sevinci yaşadı. Yardımlaşmanın en çok ihtiyaç duyulduğu zamanların başında gelen bayramlarda, yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet dağıtımı yapan Müdürlük yetkilileri, aileleri evlerinde ziyaret ederek, çocukların sevinçlerine ortak oldu.

2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafetleri ulaştırıldı

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek, görevlerimiz arasında ilk sıralarda yerini alıyor.” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık. ‘Çocuk Dostu Kent’ vizyonu ile hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, bu kapsamda yaklaşan bayram öncesinde 2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafetlerini ulaştırdı. Her bayram geleneksel hale gelen bayramlık kıyafet dağıtımı ile Müdürlüğümüz, ailelerin sosyo-ekonomik risklerinin çocuk üzerindeki etkilerini azaltılmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.