Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 17:27

Beylikdüzü’ndeki çocuklar erken bayram sevinci yaşadı

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan çocukların yüzünü güldürdü.

Beylikdüzü’ndeki çocuklar erken bayram sevinci yaşadı

13 Ağustos 2018 17:27

Yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet dağıtımı yapan Müdürlük yetkilileri, aileleri evlerinde ziyaret ederek, çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.


Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği, çocuklara bayramlık kıyafet hediyeleri sahiplerine ulaştı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, sosyal inceleme sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları erken bayram sevinci yaşadı. Yardımlaşmanın en çok ihtiyaç duyulduğu zamanların başında gelen bayramlarda, yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet dağıtımı yapan Müdürlük yetkilileri, aileleri evlerinde ziyaret ederek, çocukların sevinçlerine ortak oldu.


2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafetleri ulaştırıldı


“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek, görevlerimiz arasında ilk sıralarda yerini alıyor.” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık. ‘Çocuk Dostu Kent’ vizyonu ile hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, bu kapsamda yaklaşan bayram öncesinde 2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafetlerini ulaştırdı. Her bayram geleneksel hale gelen bayramlık kıyafet dağıtımı ile Müdürlüğümüz, ailelerin sosyo-ekonomik risklerinin çocuk üzerindeki etkilerini azaltılmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç