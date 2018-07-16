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16 Temmuz 2018 12:06

Beylikdüzü’ndeki parklar 7/24 kontrol altında

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle, çocukların ve gençlerin çoğunluklu olarak zaman geçirdikleri parklarda güvenliğin aksamaması adına güvenlik kamerası sistemi ve Mobil Park Polisi Projesi’ni hayata geçirdi.

Beylikdüzü’ndeki parklar 7/24 kontrol altında

16 Temmuz 2018 12:06


Beylikdüzü Belediyesi, ilçede bulunan parkların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilk olarak Büyükşehir Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda pilot uygulamasına başlanan güvenlik kameraları sistemine, İstanbul’un en büyük kent içi parklarından olan Yaşam Vadisi’nde de hali hazırda uygulanmaya devam ediliyor.



Yaşam Vadisi geceleri de çok güvenli


Gece aydınlatmalarının yeterli olacak şekilde yapıldığı Yaşam Vadisi’nde buna ek olarak 60 adet güvenlik kamerası ve 5 adet de 360 derece görüşlü panoramik kamera yer alıyor. Vadi’nin 7/24 güvenli bir şekilde kontrol edilebilmesi için 3 adet üst düzey şehir polis kamerasıyla da 500 metreye kadar net görüntü alınıyor ve bu görüntülerin Yaşam Vadisi içerisinde yer alan güvenlik kontrol merkezi ve belediyenin genel merkezine anında aktarımı sağlanıyor. Ayrıca bölge 7/24 güvenlik personeli ve mobil güvenlik araçları ile sürekli olarak kontrol altında tutuluyor.



Beylikdüzü’nde, Mobil Park Polisi Projesi hayata geçti


Diğer yandan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle ilçede kamu düzeni açısından risk oluşturabilecek bölgelerdeki parklar tespit edilerek bu bölgelerde güvenliğin sağlanması için Mobil Park Polisi Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, 1 zabıta ve 3 polis memurundan oluşan ekipler, Beylikdüzü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden yetkili bir personelle irtibat halinde olarak sabah saat 09.00 ile gece 01.00’e kadar görev yapıyor.




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