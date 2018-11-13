Beylikdüzü'ndeki resim öğretmenleri çalıştayda biraraya geldi

Beylikdüzü Resim Çalıştayı başladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Beylikdüzü'nde yaşayan on beş resim öğretmeninin katıldığı çalıştayın ana teması “Atatürk ve Cumhuriyet” oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Beylikdüzü Resim Çalıştayı başladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ikinci katta gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki ana teması “Atatürk ve Cumhuriyet” oldu. Bu yıl ilk kez Beylikdüzü'nde yaşayan birbirinden değerli 15 resim öğretmeninin katıldığı çalıştay, 24 Kasım tarihine kadar devam edecek. Ortaya çıkacak eserler ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde BAKSM'de düzenlenecek sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Çalıştay süresince ilçede okuyan öğrenciler de öğretmenlerini ziyaret ederek çalışma teknikleri konusunda bilgi alacak ve ressamlarla birlikte kendi çalışmalarını yapma şansı yakalayacak.

“Vazifemi yaptığım sürece sanatı ve sanatçıyı hayatımda çok özel bir yere koyacağım”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla BAKSM'de gerçekleştirilen kokteyl ile başlayan çalıştayda, Şef Oğuzhan Bol bol yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği öğrencileri izleyicilere özel bir gösteri sundu. Beylikdüzü'nün sanatın her alanında var olan bir ilçe olması adına çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Başkan Ekrem İmamoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk sanatçıya verdiği değeri “Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız” sözüyle açıkça ortaya koymuştur.Umuyorum ki hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun güzel duygularla kurduğu kendine, milletine ve cumhuriyetimize adadığı bu güzel ülkeye layık bireyler olalım.Vazifemi yaptığım sürece ya da hangi vazifede olursam olayım sanatı ve sanatçıyı mutlaka hayatımda çok özel bir yere koyacağımı biliyorum” diye konuştu.