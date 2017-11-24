Kaza, dün sabah 08.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana gelmişti. 2’nci sınıfta okuyan 7 yaşındaki Ömer Faruk İlhan sabah kardeşleri ve babası ile birlikte evden okula gitmek üzere apartmandan çıkmıştı. Babası Mehmet İlhan’ın elini bırakarak yola fırlayan Ömer Faruk’a hızla gelen araç çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri savrulan Ömer Faruk tedavi gördükten sonra bugün evine geldi.

Yaşanan anları babası Mehmet İlhan ve minik Ömer Faruk anlattı.

Sabah çocuklarını eve götürmek üzere evden çıktıklarını ifade eden baba İlhan, "Şok oldum o anda çocuğun peşinden koşarken yer düşmüşüm fark bile etmedim. Gözümün önünde araba çarptı. Allah’a hamd olsun çocuğuma bir şey olmadı. Şu anda çok iyi çok şükür. Araç çok hızlıydı. Araç o kadar hızlıydı ki çocuğa çarptı en az 30 metre fırlattı çocuğu. Sokak arasında bu kadar hızla geliyor. Ne diye bu kadar hız yapıyorlar anlamadım" dedi.

Minik Ömer Faruk ise yaşadığı korku dolu anları aktararak, "Evden çıkarken abimle birlikte asansöre binmiştik. Sonra da buraya geldik. Kapının önüne geldiğimizde, arabayı görmedim. Sonrada bana araba çarptı. Ben de düştüm orada" diye konuştu.