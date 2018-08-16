Beylikdüzü’nden Kardeş Düzköy Belediyesi’ne gençlik parkı

Beylikdüzü Belediyesi, kardeş Trabzon Düzköy Belediyesi’ne yeni bir park kazandırdı. Hayri Samasti Gençlik Parkı; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, Düzköy Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri ve Düzköy sakinlerinin katılımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.Şarkıların söylendiği, horonların edildiği park açılış töreninde, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

“Parkımız Düzköylüler’e hayırlı olsun”

Açılışta yaptığı konuşmada, Düzköy’ün kalkınmasına ve gelişmesine destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Ekrem İmamoğlu, “Düzköy Hayri Samasti Gençlik Parkı ilçemize ve Düzköylüler’e hayırlı olsun. Çayırbağı, Çal gibi muhteşem coğrafyayı, misafirperverlikleri güzel insanları daha da yakından tanıdıkça dostluk köprüsü kurmamıza vesile olan bu ve benzeri hizmetler bizi daha da zengin kılmaktadır.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Konuşmasında, millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edecekleri söyleyen İmamoğlu, “Milletçe bizim birlikteliğimiz, beraberliğimiz sanıldığı gibi kopacak kadar zayıf değil tam aksine köklü geçmişimizin sağladığı kopmaz bağlarla bağlıdır. Trabzon’un bir köyünden çıkıp bir dünya kenti olan İstanbul’un önemli bir parçasının Belediye Başkanı olmamızı sağlayan bu Cumhuriyet’tir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bunun için minnettarız" dedi.

Gençlik parkı fonksiyonel özellikleriyle beğeni topladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, kardeş belediye protokolü çerçevesinde Trabzon Düzköy Belediyesi’ne kazandırılan Hayri Samasti Gençlik Parkı hem peyzaj düzenlemesi hem de içinde bulundurduğu birimlerle vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Parkta; 4 bin metrekarelik bir alana çocuk oyun grubu, 70 metrekare lokal, düğün, nişan, doğum günü gibi organizasyonlar için meydan, çocuk oyun grubu, gelin odası, tuvalet ve iki adet kamelya bulunuyor.