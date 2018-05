Beylikdüzü’nün 12’nci kütüphanesi Marmara Mahallesi’nde açıldı

” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçenin 12’nci Kütüphanesi olan Tarık Buğra Kütüphanesi’ni Marmara Mahallesi’nde açtı. Genç ve çocukların yoğun ilgisi olduğu kütüphanede, 4 bin kitap bulunuyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçeyi ilim ve irfanla donatmaya devam ediyor. Kültür yuvası haline gelmeye başlayan Beylikdüzü’ne 12. Kütüphanesini kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, 4 bin kitap kapasiteli merkezi ile hizmet vermeye hazır. Marmara Mahallesi’ne yapılan bina alanı 215 m2 olan kütüphanenin toplam alanı 740 metrekare. Net yeşil alan olarak da 350 m2’ye sahip. İsmi, Tarık Buğra Kütüphanesi olarak belirlenen kütüphane, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa; ilçe protokolünden isimler, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve bölge halkı katıldı. Kütüphane; yaz döneminde Pazar günleri hariç haftanın 6 günü sabah 09.00, akşam 21.00 arası hizmet veriyor.

“Bölgenin ihtiyacı olduğunu gördük”

Marmara Mahallesi’ne neden kütüphane kurmak istediklerinin hikayesini paylaşan Başkan İmamoğlu, “İki imam hatip lisemizin olduğu bölgede metruk bir şekilde duran alanı değerlendirmeye karar verdik. Özgecan Aslan Kültür Merkezi’ne olan yoğun ilgiden yola çıkarak, bu noktada da çocuklara, gençlere bir kütüphane ihtiyacı olduğunu gördük. Kütüphanelerimiz gerçekten müthiş ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

“Kütüphanecilik alanında ödül aldık”

Türk Edebiyatı’nın en güçlü isimlerinden Tarık Buğra’nın adını kütüphaneye vermek istediklerini, tarimizdeki değerli isimlerin yaşatılmasının çok hassas bir konu olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu güzel kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun. Bu yönü ile İstanbul’un en iyi belediyesiyiz. Çünkü kütüphanecilik alanında ödül almış bir belediyeyiz” dedi. İmamoğlu, İstanbul’un en büyük belediye kütüphanesini de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Yaşar Kemal Kütüphanesi adıyla kurduklarını, açılışının da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapacaklarını belirterek, gençleri merkeze davet etti.

“Yaptığımız her işi herkese eşit şekilde dağıtmayı önemsiyoruz”

“Okuyan, sorgulayan, kitapların içinde olan herkes bu ülkeye faydalı işler üretir” diyen İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde ne üretiyorsak buranın halkına ait. Her mahallede kaynak oluşturarak yaptığımız kişi başı yatırım 4 bin TL’yi geçmiş durumda. Ayrıca her mahalledeki yatırım miktarı da birbirine çok yakın. Yaptığımız her işi herkese eşit şekilde dağıtmayı önemsiyoruz” diye belirtti.