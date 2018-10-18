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Beymen Club Stil Günleri başlıyor

Beymen Club Stil Günleri ile geçen yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye’yi dolaşacak.

Beymen Club Stil Günleri ile geçen yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye'yi dolaşacak. 19 Ekim'de İstanbul'da başlayan etkinlik 24 Kasım'da yine İstanbul'da sona erecek.



Beymen Club, 2018-2019 Sonbahar / Kış sezonu Beymen Club Stil Günleri ile geçen yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye'yi dolaşacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Beymen Club Stil Günleri, 19 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, İzmit ve Muğla'dakiseçili Beymen Club mağazalarında gerçekleştirilecek.



Beymen Club tasarım ekibi ve stil uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere katılan modaseverler, tasarımlarıyla özgür kombin çeşitlemeleri sunan Beymen Club 2018-2019 Sonbahar/ Kış koleksiyonunu yakından keşfederek yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ile ilgili merak ettiklerini soruları da uzmanlara sorma fırsatı bulacak.



Beymen Club Stil Günleri takvimi şöyle;



İstanbul


19 Ekim Cuma Beymen Club Erenköy


19 Ekim Cuma Beymen Club Akbatı


20 Ekim Cumartesi Beymen Club Akasya


20 Ekim Cumartesi Beymen Club Aqua Florya


24 Ekim Çarşamba Beymen Club Zorlu


24 Ekim Çarşamba Beymen Club Özdilek


26 Ekim Cuma Beymen Club Citys Nişantaşı


3 Kasım Cumartesi Beymen Club Carrefour


3 Kasım Cumartesi Beymen Club Capitol


15 Kasım Perşembe Beymen Club Buyaka


15 Kasım Perşembe Beymen Club Capacity


17 Kasım Cumartesi Beymen Club Maltepe Piazza


24 Kasım Cumartesi Beymen Club Erenköy



Ankara


20 Ekim Cumartesi Beymen Club Panora


27 Ekim Cumartesi Beymen Club Armada


17 Kasım Cumartesi Beymen Club Cepa


24 Kasım Cumartesi Beymen Club Panora



Denizli


24 Ekim Çarşamba Beymen Club Denizli



Antalya


25 Ekim Perşembe Beymen Club Terracity



Bursa


25 Ekim Perşembe Beymen Club Bursa Marka


7 Kasım Çarşamba Beymen Club Korupark



İzmir


26 Ekim Cuma Beymen Club Mavibahçe


14 Kasım Çarşamba Beymen Club İzmir Alsancak



Trabzon


27 Ekim Cumartesi Beymen Club Trabzon



Muğla


6 Kasım Salı Beymen Club Midtown



Adana


8 Kasım Perşembe Beymen Club Adana



İzmit


17 Kasım Cumartesi Beymen Club Symbol

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