Beymen Club Stil Günleri başlıyor

Beymen Club Stil Günleri ile geçen yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye’yi dolaşacak.
Beymen Club Stil Günleri ile geçen yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye'yi dolaşacak. 19 Ekim'de İstanbul'da başlayan etkinlik 24 Kasım'da yine İstanbul'da sona erecek.
Beymen Club, 2018-2019 Sonbahar / Kış sezonu Beymen Club Stil Günleri ile geçen yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye'yi dolaşacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Beymen Club Stil Günleri, 19 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya, İzmir, Bursa, Trabzon, Adana, İzmit ve Muğla'dakiseçili Beymen Club mağazalarında gerçekleştirilecek.
Beymen Club tasarım ekibi ve stil uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere katılan modaseverler, tasarımlarıyla özgür kombin çeşitlemeleri sunan Beymen Club 2018-2019 Sonbahar/ Kış koleksiyonunu yakından keşfederek yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ile ilgili merak ettiklerini soruları da uzmanlara sorma fırsatı bulacak.
Beymen Club Stil Günleri takvimi şöyle;
İstanbul
19 Ekim Cuma Beymen Club Erenköy
19 Ekim Cuma Beymen Club Akbatı
20 Ekim Cumartesi Beymen Club Akasya
20 Ekim Cumartesi Beymen Club Aqua Florya
24 Ekim Çarşamba Beymen Club Zorlu
24 Ekim Çarşamba Beymen Club Özdilek
26 Ekim Cuma Beymen Club Citys Nişantaşı
3 Kasım Cumartesi Beymen Club Carrefour
3 Kasım Cumartesi Beymen Club Capitol
15 Kasım Perşembe Beymen Club Buyaka
15 Kasım Perşembe Beymen Club Capacity
17 Kasım Cumartesi Beymen Club Maltepe Piazza
24 Kasım Cumartesi Beymen Club Erenköy
Ankara
20 Ekim Cumartesi Beymen Club Panora
27 Ekim Cumartesi Beymen Club Armada
17 Kasım Cumartesi Beymen Club Cepa
24 Kasım Cumartesi Beymen Club Panora
Denizli
24 Ekim Çarşamba Beymen Club Denizli
Antalya
25 Ekim Perşembe Beymen Club Terracity
Bursa
25 Ekim Perşembe Beymen Club Bursa Marka
7 Kasım Çarşamba Beymen Club Korupark
İzmir
26 Ekim Cuma Beymen Club Mavibahçe
14 Kasım Çarşamba Beymen Club İzmir Alsancak
Trabzon
27 Ekim Cumartesi Beymen Club Trabzon
Muğla
6 Kasım Salı Beymen Club Midtown
Adana
8 Kasım Perşembe Beymen Club Adana
İzmit
17 Kasım Cumartesi Beymen Club Symbol