Beymen Club’ın 4 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlediği Beymen Club İle Yol Senin Fotoğraf Yarışması sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, şehir ve fotoğraf tutkunlarının #BeymenClubİleYolSenin hashtag’i ile Instagram’dan unutulmaz yolculuk hikayelerini paylaştıkları yarışmaya katılan 3 bin 500 fotoğraf, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici (@audiosoup), Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kırali (@civilking), Blogger Hande Çilek’den (@gumuspusula) oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu Ülkü Alikoç birinci, Kahraman Bekçili ikinci, Mehmet Karaca üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise bin TL Beymen Club’dan hediye çeki ile ödüllendirildi.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; yarışmada dereceye giren finale kalan fotoğraflardan oluşan sergi, 12 Temmuz-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Beymen Club mağazalarının dijital ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında sergilenecek.