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25 Temmuz 2018 11:02

Beymen Club’ın düzenlediği fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Beymen Club’ın düzenlediği Beymen Club İle Yol Senin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Beymen Club’ın düzenlediği fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

25 Temmuz 2018 11:02



Beymen Club’ın 4 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlediği Beymen Club İle Yol Senin Fotoğraf Yarışması sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, şehir ve fotoğraf tutkunlarının #BeymenClubİleYolSenin hashtag’i ile Instagram’dan unutulmaz yolculuk hikayelerini paylaştıkları yarışmaya katılan 3 bin 500 fotoğraf, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici (@audiosoup), Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kırali (@civilking), Blogger Hande Çilek’den (@gumuspusula) oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu Ülkü Alikoç birinci, Kahraman Bekçili ikinci, Mehmet Karaca üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise bin TL Beymen Club’dan hediye çeki ile ödüllendirildi.



Ayrıca yapılan bilgilendirmede; yarışmada dereceye giren finale kalan fotoğraflardan oluşan sergi, 12 Temmuz-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Beymen Club mağazalarının dijital ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında sergilenecek.




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