İlçemizin dört bir yanında hiçbir ayrım yapmaksızın aynı yatırımları yapıyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda bir yandan kentsel ve kültürel dönüşüm devam ederken, bir yandan da tarihi binalar restore edilerek yeniden hayata döndürülüyor. Cadde ve sokaklar alt ve üst yapıları ile birlikte sil baştan yenileniyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşları yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacıyla Kulaksız, Okmeydanı ve Örnektepe bölgelerini ziyaret etti. Dernekleri ve kahvehaneleri gezen Başkan Demircan, vatandaşlarla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Demircan, Beyoğlu’nda değişim ve dönüşümün hızla devam ettiğini belirterek, “Beyoğlu’nda işler yolunda. Okmeydanı’nda tapu sorununu çözdüğümüz için vatandaşlarımız geleceğe umutla bakıyor. Artık kentsel dönüşüm istiyorlar. İnşallah en kısa zamanda ilk katmayı Van bloklarından vuracağız. Bunun dışında Tarlabaşı’nda dönüşüm yapıyoruz, Örnektepe’de dönüşüm yapıyoruz. Tüm bunları yaparken bir taraftan da ilçemizdeki cadde ve sokakları yeniliyoruz. İstiklal Caddesi ile Kulaksız’da yapılan yollar arasında hiçbir fark yok. İlçemizin dört bir yanında hiçbir ayrım yapmaksızın aynı yatırımları yapıyoruz” dedi.

Başkan Demircan, “Yollarımız yapılıyor, temizliğimiz yapılıyor. Evlatlarımız okullarına gidip geliyor. Hiçbirinin soğukla ve temizlikle ilgili problemi yok. Sosyal marketimizle ihtiyaç sahibi 5 bin ailemize periyodik olarak yardımlar yapıyoruz. Giyecekten gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşımızın da evlerini temizleyerek öz bakımlarını yapıyoruz. Hiç kimsenin aç kaldım, dışarıda kaldım, ayağım su aldı diye bir derdi yok. Evlatlarımız, çoluk çocuklarımız, fakir fukaramız ilgi ve alakamız altındadır” ifadelerini kullandı.