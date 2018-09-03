Davul ve zurnayla karşılanan Başkan Demircan’a, yöresel yemekler ikram edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu’nda ikamet eden ve yaz aylarında köylerine giden vatandaşları ziyaret etti. Giresun’un Çamoluk İlçesi, Alucra, Şebinkarahisar ilçesini; Çakılkaya, Arda, Karabörk, Aktepe, Suyurdu, Topçam ve Çamlıyayla köylerini ziyaret etti, vatandaşların evlerinde misafir oldu. Demircan köylerde vatandaşlarla sohbet etti ve köy lezzetlerini tattı. Çamlıyayla ziyaretinde yaylada vatandaşlarla buluşan Demircan, vatandaşlarla birlikte ateşin başında oturup sohbet etti. Çamoluk Belediye Başkanı Musa Varıcı ve Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş da ziyarete eşlik etti.

Başkan Demircan’ı davul zurnayla karşıladılar

Daha sonrasında Şebinkarahisar’a giriş yapan Demircan’ı davul ve zurnayla karşıladılar. Köy kıraathanesine geçen Demircan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra onlarla birlikte horona eşlik etti.

“Köylerine gittiğinizde evlerinde sizi ağırlamış kadar mutlu oluyorlar”Beyoğlulu hemşehrilerini ziyarette bulunan ve geziden bahseden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İstanbul Türkiye’nin özeti. İstanbul’un özeti de Beyoğlu. Her yıl mutlaka vatandaşlarımızın yaşadığı vilayetlerden köylerine kadar gidip Sıla-i Rahim yapıyoruz. Onları orada ziyaret ediyoruz. Bu atmosfer onları çok mutlu ediyor. Bu sene ayın sonunda Rize’den başladık ve Giresun’a geldik. Giresun’da önce Çamoluk’a geldik, şimdi Alucra’dayız. Şebinkarahisar’a geçeceğiz. Yarın yine Giresun’un merkezinden Ordu üzerinden İstanbulumuz’a geri döneceğiz. Çok güzel bir ilgi alaka oluyor. Çünkü insanlar muhabbeti, misafiri evde ağırladıklarında hissediyorlar, ama köylerine gittiğinizde evlerinde sizi ağırlamış kadar mutlu oluyorlar” diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’ın ziyaretlerinden memnun olduğunu dile getiren Hacı Cıvız, “Biz zaten Beyoğlu’luyuz. İstanbul’da da Beyoğlu’nda oturuyoruz. Bizi,köyümüze gelmesiyle onurlandırdı. Köyümüze devamlı gelmesini bekliyoruz. Geldiği için de tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Başkanımızın köyümüze ziyaretlerinden dolayı da gururluyuz. Her zaman bekliyoruz” dedi.